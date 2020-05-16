Türkiye Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Türkiye

Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ile ilgili atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.


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