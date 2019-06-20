Genelkurmay çatı davasında karar!

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, "anayasayı ihlal" suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139'ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Böylece Kılıç 140, diğerleri 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

İŞTE HAKKINDA KARAR AÇIKLANAN O İSİMLER:

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat veren isimlerden Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski albaylar Ramazan Gözel ile Doğan Öztürk, 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ADALET BAKANI’NDAN İLK AÇIKLAMA

Çatı davasındaki kararın ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den ilk açıklama geldi. Bakan Gül açıklamasında “Hukuk örneği ortaya koymuştur. Hukukun ilkeleri doğrultusunda yargılama yapmıştır. Bizim tek bir borcumuz var; adalet. Ve bu yerine getirilmiştir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı; sanık sayısı fazla, savunmalara riayet ederek bir neticeye varmıştır. Elbette bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Hak eden hak ettiği cezayı aldığı bir karar olmuştur” ifadelerini kullandı.