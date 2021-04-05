General Motors, elektrikli ilk Hummer modelini tanıttı

General Motors, ilk olarak bu yılın sonbahar aylarında EV Hummer modelini piyasaya sürecek. 80 bin dolardan başlayan etiketle tüketicilere sunulması planlanan yeni aracın rezervasyonlarının ise şimdiden dolduğu belirtiliyor. Extreme off road paketi olarak anılan özel Edition 1 versiyonu ise 110.595 dolardan satışa çıkacak.

Şirket, 2023 yılında ise SUV modellerinin pahalı versiyonlarını satışa sunacak. Şirket yaptığı açıklamada 2024 yılının bahar aylarında ise, daha uygun fiyatlı SUV’ler sunacağını belirtti. Elektrikli Hummer modelleri arasındaki fiyat farkı, araçların batarya ve menzil boyutlarına göre değişiklik gösterecek.

Elektrikli Hummer’ların temel modelinin 250 ila 300 mil arasında bir menzil sunacağı söyleniyor. Ancak müşteriler bu menzili her modelde bulamayacak.

General Motors’un küresel durgunluk ve yakıt fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla beraber 2010’da son verdiği Hummer araçları, elektrikli bir şekilde piyasaya geri dönecek. Tabi şirket aynı zamanda Tesla Cybertruck gibi araçlarla da mücadele edecek.