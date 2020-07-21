Generali acenteleriyle Webinar’da buluştu

İş geliştirme, stratejik düşünme, değişim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, stratejik planlama ve sadakat programları gibi alanlarda uzmanlıklarıyla tanınan Dr. Hakan Tetik’in moderatörlüğünde gerçekleşen online buluşmada; Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir de yer alarak, acentelerin sorularını yanıtladı.

Müşteri davranışları farklılaştı

Acentelere müşteri ilişkileri ile ilgili önemli detayların aktarıldığı webinar ile ilgili bilgi veren Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir; “Artık müşteri davranışlarında pandemi öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı dönemi konuşuyoruz. Yaşanan gelişmeler ve değişen tüketici profiliyle birlikte, yeni müşteri elde etmek ve mevcut müşteriyi elde tutabilmek acentelerimiz ve sektör açısından daha da önem taşıyor. ‘En iyi müşteri deneyimini’ yaşatmak, günümüzde bilinen müşteri ilişkileri yönetiminin ötesinde bir noktada. Bu bilinçle tasarladığımız online buluşmamızda, acentelerimize müşteri ilişkileri özelinde çok değerli bilgiler sunduk, fikir alışverişinde bulunduk. Benzeri buluşmalara devam ederek hem acentelerimizi hem de sektörü geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.



