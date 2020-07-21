Generali acenteleriyle Webinar’da buluştu
Generali Sigorta, acenteleriyle Webinar’da (internet semineri) bir araya geldi. ‘Müşterileriniz ile Nasıl Güçlü Bir İlişki Kurabilirsiniz?’ başlıklı online etkinlikte; müşterilerle ilişki yönetimi nasıl sağlanır; müşteri sadakati ve bağlığı nasıl yaratılır, müşteri beklentilerinin ötesine nasıl geçilir gibi müşterileri ilişkilerine ve haklarına yönelik bilgiler gündeme geldi.
21 Temmuz 2020, Salı 15:58 Son Güncelleme:
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İş geliştirme, stratejik düşünme, değişim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, stratejik planlama ve sadakat programları gibi alanlarda uzmanlıklarıyla tanınan Dr. Hakan Tetik’in moderatörlüğünde gerçekleşen online buluşmada; Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir de yer alarak, acentelerin sorularını yanıtladı.
Müşteri davranışları farklılaştı
Acentelere müşteri ilişkileri ile ilgili önemli detayların aktarıldığı webinar ile ilgili bilgi veren Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir; “Artık müşteri davranışlarında pandemi öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı dönemi konuşuyoruz. Yaşanan gelişmeler ve değişen tüketici profiliyle birlikte, yeni müşteri elde etmek ve mevcut müşteriyi elde tutabilmek acentelerimiz ve sektör açısından daha da önem taşıyor. ‘En iyi müşteri deneyimini’ yaşatmak, günümüzde bilinen müşteri ilişkileri yönetiminin ötesinde bir noktada. Bu bilinçle tasarladığımız online buluşmamızda, acentelerimize müşteri ilişkileri özelinde çok değerli bilgiler sunduk, fikir alışverişinde bulunduk. Benzeri buluşmalara devam ederek hem acentelerimizi hem de sektörü geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.