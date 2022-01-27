Genital bölge niye kararır?

"Genital bölge esmerleşmesindeki en önemli neden bu dokulardaki östrojen hormonunun yoğunluğudur." diyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor kadınları endişelendiren genital bölgedeki kararmalar hakkında bilgiler verdi.

GENİTAL BÖLGEDEKİ KARARMANIN NEDENLERİ

Östrojen hormonu güneş güneş ışığının etkisi ile genital alanda renk koyulaşmasının sağlayan "melanasit" adı verilen hücreleri uyararak genital bölgede renk koyulaşmasına neden olabilmektedir. Kapalı (tüyler ve kıyafetlerle) bir bölge olmasına rağmen ultraviyole ışınları bu bölgeye kolayca ulaşabilmektedirler.

Diğer yandan gebelikler ve doğum kontrol hapları, uzun süreli kullanılmak zorunda kalınan bazı hormon ilaçlar, bu bölgeye sürülen bazı kremler, epilasyonlar, uygulanan cerrahi girişimler vulvar bölgede renk koyulaşmasına neden olur. Ayrıca genetik olarak bazı bireylerde genital bölge daha esmerdir.





GENİTAL BÖLGEDE BEYAZLATMA YAPILABİLİYOR

Akıllı peelingler , mezoterapiler ve lazerler mevcuttur.