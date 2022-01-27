Bakım Genital bölge niye kararır?

Genital bölge niye kararır?

Bakım

Genital bölge niye kararır?

Bedeninizle ilgili estetik kaygılar cinsel yaşamınızı ve psikolojinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bir çok kadın genital bölgesindeki renk kararmasından şikayetçi olur. Bu durumun doğal olduğunu ancak yine de bazı çözüm yöntemleri olduğunu bilmelisiniz.

27 Ocak 2022, Perşembe 10:58 Son Güncelleme:
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"Genital bölge esmerleşmesindeki en önemli neden bu dokulardaki östrojen hormonunun yoğunluğudur." diyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor kadınları endişelendiren genital bölgedeki kararmalar hakkında bilgiler verdi.

GENİTAL BÖLGEDEKİ KARARMANIN NEDENLERİ

Östrojen hormonu güneş güneş ışığının etkisi ile genital alanda renk koyulaşmasının sağlayan "melanasit" adı verilen hücreleri uyararak genital bölgede renk koyulaşmasına neden olabilmektedir. Kapalı (tüyler ve kıyafetlerle) bir bölge olmasına rağmen ultraviyole ışınları bu bölgeye kolayca ulaşabilmektedirler.

Diğer yandan gebelikler ve doğum kontrol hapları, uzun süreli kullanılmak zorunda kalınan bazı hormon ilaçlar, bu bölgeye sürülen bazı kremler, epilasyonlar, uygulanan cerrahi girişimler vulvar bölgede renk koyulaşmasına neden olur. Ayrıca genetik olarak bazı bireylerde genital bölge daha esmerdir.


GENİTAL BÖLGEDE BEYAZLATMA YAPILABİLİYOR

Akıllı peelingler , mezoterapiler ve lazerler mevcuttur.

  • Pink Intimate System (akıllı peeling) sadece dış genital dokuların değil, aynı zamanda meme ucu, koltuk altı ve bikini bölgesinin yıllar içerisinde kaybettiği sıkılığını ve rengini yeniden kazanması için invaziv olmayan ideal bir çözümdür
  • Bu yenilikçi sistem; hassas bölgelerde, ilk olarak peeling etkisiyle germe, beyazlatma ve canlandırma yapar
  • Mezoterapilerden vulva dokusuna uygun kokteylerle aynı yüz lekeleri (hiperpigmentasyon) tedavisi gibi seans uygulamaları ile rejenerasyon ve renk açma sağlanabilmektedir.
  • Yine yüzde leke açmak için çalıştığımız lazer teknolojileri; CO2 fraksiyonel, plazma enerjisi, altın iğne gibi lazerler genital bölge renk açma ve iyileştirme için de kullanılabilir.

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