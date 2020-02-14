Genital bölgeyi oluşturan bazı bölümlerde yaşanan deformiteler, estetik açıdan kötü bir görünüme yol açmakla kalmaz; kadında güvensizlik, cinsellikte yetersizlik, tatmin olamama ya da utanma gibi sorunlara da neden olur. Bu kaygıların hayatınızı etkilemesine genital estetikle çözüm bulabilirsiniz. Genital estetik ile ilgili bilmek istediğiniz herşeyi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Evrim Aksoy yanıtladı.

Genital yapıyı oluşturan bölümler

Vagen

Büyük dudaklar (Labium majus)

Küçük dudaklar (Labium minus)

Kızlık zarı (Hymen)

Dudakların üst kısmı-tepe bölgesi (Mons pubis)

Genital bölgeyi oluşturan bu bölümlerde yaşanan deformiteler, estetik açıdan kötü bir görünüme yol açmakla kalmaz; kadında güvensizlik, cinsellikte yetersizlik, tatmin olamama ya da utanma gibi sorunlara da neden olur. Ne var ki günümüzde kadınların önemli bir kısmı estetik kaygılarının farkında olmasına rağmen bunları rahatlıkla dile getirememekte, kendini rahatça ifade edemediği için yalnız başına çözüm aramakta ve ciddi anlamda stres yaşamaktadır.

Genital estetik hakkında bilinmesi gerekenler

Genital bölgeye yapılacak estetik dokunuşlar bölümlere ayrılarak gerçekleştirilir. Bunlar şu şekilde gruplandırılabilir:

Labioplasti (Labium estetiği - büyük ve küçük dudaklara yapılan müdahaleler)

Labium adı verilen dudaklar dış genital yapıyı oluşturan daha kalın ve dolgun olan kısımlar yani büyük dudaklar ile daha içte yerleşen ince olan küçük dudaklardır.

Zaman içinde kişisel özelliklere bağlı olarak ya da yaşa bağlı sarkmalar uzamalar görülebilir. Bu durum görüntü bozukluğuna neden olmaktadır. Örneğin mayo, bikini giyildiğinde önde kabartı şeklinde durmasıyla rahatsızlık verebilir ya da cinsel ilişki sırasında girişi kapatarak zorlanmaya ya da ağrılı ilişkiye neden olabilir.

Basit bir operasyon ile bu uzamış ya da sarkmış dudaklar kısaltılabilir ve şekillendirilebilir. İçi boşalmış, gevşemiş dudaklar ise dolgunlaştırılabilir.

Labioplasti sonrası hasta rahatlıkla günlük hayatına dönebilir. Ancak iyileşme süresi boyunca 4-5 hafta kadar cinsel ilişkide bulunmamak gerekir.

Vaginoplasti (Vajina estetiği – vajina daraltma işlemleri)

Halk arasında vajina estetiği olarak bilinen vaginoplasti, cerrahi olarak ya da lazer ile yapılabilir. Lazer ile vajinal estetik hızlı bir işlemdir. Zaman içinde yapısal olarak ya da vajinal doğumlara bağlı olarak genişlemelere sık rastlanmaktadır. Bu gibi şekil bozuklukları cinsel birliktelikte alınan zevkin hem kadın hem de erkek tarafından azalması ya da yok olmasına neden olabilir. Cerrahi müdahale ile gevşeyen doku fazlalığı alınarak daraltma ve etraf dokuların gençleştirilmesi sağlanmaktadır.





Son zamanlarda lazer yöntemi ile ofis ortamında anestezi gerektirmeden çok kısa ve kolay bir yöntemle de vajina daraltma işlemi yapılmaktadır. Öyle ki bu amaçla geliştirilen aletler her geçen gün daha ileri safhaya ulaşmakta, şimdilerde ise lazerden sonra radyofrekans dalgalarını kullanmak kaydıyla çok daha etkili ve başarılı bir şekilde vajen daraltma işlemleri yapılabilmektedir.

Doğum sonrası yırtılma izlerinin onarılması

Vajinal doğum esnasında bebeğin başının rahat çıkması için gerekli durumlarda epizyotomi işlemi uygulanabilir yani bazı kesiler yapılabilir. Bu kesilerin iyi onarılmadığı, kötü dikiş tekniği kullanıldığı zaman ya da hiç yapılamayıp vajinanın hazırlanamadan kendiliğinden şekilsiz ve kontrolsüz bir şekilde yırtıldığı durumlarda genital bölgede çirkin görüntüler kalabilmektedir. Kadınları ciddi anlamda mutsuz eden bu durumdan kurtulmak mümkün. Skar dokuları lokal anestezi kullanılarak basit bir şekilde çıkarılabilmekte, dokular düzgün bir hizada karşılaştırılarak yeniden dikilmektedir. Bu esnada oluşan iç doku gevşemeleri ya da sarkmaları da düzeltilir. Vajina estetiği sonrası hasta günlük hayatına hemen dönebilir ancak iyileşme periyodu boyunca yani 6 hafta kadar cinsel ilişki yasağı konulmaktadır.

Kızlık zarı dikilmesi

Sosyal ya da ailevi nedenlerle hastalar tarafından talep edilen kızlık zarı onarımı da genital estetik müdahaleler arasında yer alır.

Mons pubis (vajina üst kısımları-dudaklar bölgesi) dolgunlaştırılması

Kolay, hızlı hastanın günlük hayatını sekteye uğratmayan minik müdahalelerdir.

Genital estetiğin kadının hayatına kattıkları

Genital estetikte uygulanan işlemler kolay ve yüz güldürücüdür. Hastaların işlem sonrası kısa sürede iş ve sosyal hayatına dönmesi de kadınların konuyla yaklaşımını ve konuşulmasını tabu olmaktan çıkarmış durumdadır. Hasta-doktor arasındaki güvene dayalı olması iletişim sayesinde işlemler sonrası alınan yüz güldürücü sonuçlar da memnuniyet vericidir. İlerlemiş ve hızlı tıbbi teknikler sayesinde artık hastalar kolaylıkla istediği sonuca ulaşabilmektedir. Genital estetik kadınların yaşamını önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu değişimler şu şekilde özetlenebilir:

Genital estetikler sonrası kadınlar kendilerini daha iyi hissediyor ve özgüveni artıyor.

Spor kıyafetleri, tayt, mayo ya da bikini giydiği zaman daha estetik bir görünüme kavuşuyor.

Cinsel ilişkide ağrı yaşamıyor, zorluk çekmiyor ve aldığı zevk daha fazla oluyor.

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