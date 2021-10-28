Genital siğiller rahim ağzı kanserine neden oluyor

Genital siğillerin erkek ve kadın cinsel sağlığı hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, konuyla ilgili şunları söyledi “Genital siğiller, çoğunlukla cinsel ilişkiyle bulaşır ve bu durum, ilişkileri olumsuz etkileyen güven bunalımı yaratıp şüpheleri gündeme getirir ve ayrılığa kadar giden sürecin başlangıcı olabilir. Bu nedenle doğru bilgilenme çok önemli! Tabii bir de siğillere sebep olan virüsün uzun dönemde kanser yapıcı etkisini de unutmamak gerekiyor.

Genital siğiller, penis, torbalar, kasık bölgesi ve bacak arası veya anüste bir ya da daha çok sayda ortaya çıkabilir. Tek tek veya grup hâlinde, ciltten yüksek, yassı veya karnabahar biçimli olabilir. Genellikle acıma hissi yaratmaz. Siğili olan bir kişiyle cinsel temas sonrasında, haftalar ya da aylar içinde ortaya çıkabilir.

Konuyla ilgili sorunu doktor yardımı almadan kendi başına çözmeye çalışan kişiler için uyarı da bulunan Dr. Saadettin Eskiçorapçı şunları söyledi: “Lütfen internet üstünden veya el yordamıyla bir tanıdıktan alacağınız krem ve ilaçlar ile tedavi etmeye çalışmayın. İleride çok daha problemli hatta çözümsüz durumlarda kalabilirsiniz. Bu konuda ilgili uzman hekime başvurmanız önemli.” dedi.

EŞİNİZİN DE SAĞLIĞINI KORUYABİLİRSİNİZ!

Genital siğil varlığınından haberdar olan erkekler tedavi olmalı diyen Eskiçorapçı, böylelikle erkeklerin eşlerinin hayatını kurtarabileceğini söyledi. Eskiçorapçı sözlerine şöyle devam etti “Genital siğiller kadınlarda vajina içinde olduğundan fark edilmesi neredeyse imkânsızdır ve sessizce yıllarca kalıp rahim ağzı kanseri yapabilir.

Erkeklerdeyse kadınların tam tersine genital siğiller kolaylıkla görünür ve kendi kendinize yapacağınız düzenli, basit bir genital organ muayenesi tespit etmeye yeterli olacaktır. Erkekteki siğiller çok küçük, şüpheli hatta milimetrik boyutta bile olsa partneri korumak adına tedavisi yapılmalı çünkü uzun dönemde kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olabilir.”

HPV VİRÜSÜ HER İKİ CİNSİYETTE DE GÖRÜLEBİLİR!

HPV virüsünün cinsiyet ayırdımı olmadan herkeste görülebileceğini belirten Dr. Saadettin Eskiçorapçı, konuyla ilgili şunları söyledi: “HPV virüsü her iki cinsiyette de görülebilir ve kişiden kişiye cinsel temasla bulaşır. Kondomun örtmediği genital bölgedeki deri temasıyla da HPV bulaşabilir.

Genital siğiller gözle görünür boyuta gelmemişken, erken safada bile virüsün bulaşması mümkün! Hatta HPV bulaştıktan sonra, mikroskopik ve gözle görünmeyen bir şekilde uzun yıllar vücudunuzda sizinle beraber sessiz yaşayabilir ve bulaşıcı olabilir. Bu nedenle özellikle kadınların partnerinizde siğil varsa hemen kontrole gitmeleri ve test yaptırmaları gerekebilir.

HPV taşıyan gebelerde, doğum sırasında anneden bebeğe geçebilir. ABD verilerine göre cinsel açıdan aktif erkeklerin yaklaşık %1’inde genital siğil oluşabiliyor. ABD’de her yıl yaklaşık 400 erkekte HPV ilişkili penis kanseri 1.500 erkekte HPV ilişkili anüs kanseri 5.600 erkekte HPV ilişkili ağız içi ve boğaz bölgesinde kanserler görülüyor.

Erkeklerle ilişkide bulunan erkeklerde anüs kanseri görülme olasılığı, sadece kadınlarla ilişkide bulunan erkeklerden 17 kat daha fazla saptanmış. Zayıf bağışıklık sistemi olan erkeklerde, örneğin HIV (AIDS virüsü) taşıyanlarda anüs kanseri gelişme olasılığı, diğer erkeklere göre daha yüksek. Ayrıca HIV taşıyan erkeklerde genital siğil hastalığı daha şiddetli seyrediyor ve tedavisi de daha zor oluyor.

“GENİTAL SİĞİL TEDAVİSİ ÖNEMLİDİR.”

Genital siğil tedavisinin aciliyetinin önemine de değinen Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı sözlerine şunları ekledi: “Genital siğil erkekte nadir de olsa kansere sebep olabilir ama daha da önemlisi kadınlarda çok daha yüksek oranda, özellikle rahim ağzı kanserine sebep olabilir. HPV aşısı yapılmalı mı? Kimlere yapılmalı? HPV sebebiyle özellikle kadınlarda kanser riski çok yüksek olduğundan aşı ile önlemek çok mantıklıdır.

HPV aşısı cinsel yaşam başlamadan önce uygulandığında etkinliği yükseldiği için 9-10 yaşından sonra kız ve erkek çocuklarına önerilir ama gecikmişse, erişkin kadın ve erkeklere de önerilmektedir. HPV aşısı, en sık rastlanan 4 HPV tipinden koruyor. Aşı yeni HPV bulaşmalarına karşı korur ama mevcut aktif HPV enfeksiyonunu ve genital siğilleri tedavi etmez.

HPV aşısı yüksek oranda etkili ve güvenli ve ciddi bir yan etkisi bulunmuyor. Güncel veriler, erkekleri genital siğiller ve anüs kanserinden koruyabildiğini gösteriyor. Günümüzde, erkekleri diğer HPV ilişkili kanserlerden (penis, ağız içi ve boğaz kanserleri) de koruyabilme potansiyeli olduğu düşünülüyor ama henüz bunu kanıtlayan bilimsel çalışma bulunmuyor.”

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