Geniz Akıntısı Orucu Bozar mı?

Geniz akıntısı, burundan boğaza doğru gelen vücudun doğal oluşturmuş olduğu salgılardan biridir. Vücudun dışarıdan aldığı madde değildir. Kendi salgısı olduğundan geniz akıntısının orucu bozmadığı yönünde bilgi verilir.

Oruçluyken Geniz Akıntısı Orucu Zayıflatır mı?

Müslümanların oruç ayında merak ettikleri soruların başında geniz akıntısının orucu bozup bozmadığıdır. Geniz akıntısı insan vücudunun oluşturduğu salgı olduğundan, oruca etki etmez. Geniz akıntısı orucun zayıflamasına veya tamamen bozulmasına neden olmaz.

Oruçluyken Geniz Akıntısı Orucu Etkiler mi?

Geniz akıntısının İslam alimleri tarafından belirtildiği gibi orucu bozmadığı yönünde açıklamalar mevcuttur. Kişi ağız dolusu geniz akıntısı yutsa bile bu onun orucunun bozulacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla alimler, geniz akıntısını yutan kişinin tekrardan oruç tutmasını, kaza etmesinin gereksiz olduğunu ifade ederler. Alimlere göre bu sorun hemen her insanın başına gelir ve dışarıdan gelen bir madde söz konusu olmadığından herhangi bir sorun teşkil etmez.

İslam'a ve Diyanete Göre Oruçluyken Geniz Akıntısı

İslam dinine göre hem Şafi hem Hanefi mezhebine mensup kişiler için geniz akıntısının yutulması orucun bozulmasına sebep değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda net olarak geniz akıntısının bu mezhepler için orucu bozmadığını ifade eder.

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı Şafi mezhebindeki kişilerin balgamlarını bilerek veya isteyerek yutarlarsa oruçlarının bozulacağını ifade eder. Kişi Şafi ise ve balgamını unutup yutarsa orucuna bir zarar gelmez. Diyanet orucu bozan ve bozmayan şeyler açıklamasına geniz akıntısını bozmayan durumlar listesine almıştır.

Diyanet konuyu açıklamıştır. ''Ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " (Kaynak DİB)

Geniz Akıntısı Orucu Neden Bozmaz?

Ramazan ayında Müslümanlar oruç heyecanı içerisine girerler. Oruç tutmaya hazırlanan Müslümanların merak ettikleri pek çok soru bulunur. Orucu bozan hallerin neler olduğu, hangi durumların orucu bozmadığı sıklıklar sorulmaktadır. Geniz akıntısı hem Diyanet tarafından hem İslam alimlerince orucu bozmayan durumlar arasında gösterilir.

Geniz akıntısının orucu neden bozmadığı alimler tarafından açıklanmıştır. Alimlere göre geniz akıntısı vücutta yer alan maddedir. Dolayısıyla yutulması durumunda herhangi bir tokluk veya su ihtiyacı giderilmesine nenden olmaz. Kişi geniz akıntısını dışarıdan almadığı için yutma durumunda midesine inse bile bozulma gerçekleşmez.

Orucun zayıflaması söz konusu olmaz. Alimler bu durumla karşılaşan kişilerin vesvese yapmayıp, oruçlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirtirler. Kişinin o gün için yeniden kaza orucu tutmasına gerektirecek durumun söz konusu olmadığını belirtirler.

Hanefi Mezhebine Göre Geniz Akıntısının Oruca Etkisi

Hanefi mezhebine göre hangi durumda olursa olsun geniz akıntısı orucu bozmayan durumdur. Hanefilere göre kişi geniz akıntısını yutmuşsa orucunun bozulmasına işaret değildir. Alimler bu konuda net olarak bu durumu ifade ederler.

Şafi Mezhebine Göre Geniz Akıntısının Oruca Etkisi

Şafi mezhebine göre durum Hanefi mezhebiyle biraz daha farklıdır. Kişinin geniz akıntısını yutması herhangi bir sorun çıkartmaz. Fakat eğer kişi bilerek ve isteyerek balgamını yutuyorsa bu durumda orucu bozulmuş olur. Durumu bu şekilde olan kişinin sonrasında o günün kazasını tekrardan oruç tutması gerekir. Diğer tür durum olan geniz akıntısının yutulması ise oruca zarar veya sıkıntı getirmez. Bundan dolayı sonrasında tekrar kaza orucu tutulmasına gerek olmaz.