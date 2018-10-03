Genleriniz kaderiniz değil

Genleriniz Kaderiniz Değildir, günü kurtarmak gibi geçici yükselişler yerine sağlıklı ve iyi hissetme halini yaşamının geneline yaymak isteyenler için gerçek bir kaynak kitap olarak dikkat çekiyor. Kitap, insanı beden, zihin ve ruh olarak, bir bütün halinde ele alan Ayurvedik Yaşam’ın basit, maliyetsiz ve çok efor gerektirmeyen günlük rutinleriyle yaşam kalitesinin yükseltilebileceği, sağlıklı ve iyi hissetme haline kalıcı olarak kavuşulabileceği gerçeğinden yola çıkıyor.

Koruyucu Tıp alanında batının bilimi ile doğunun binlerce yıllık kadim bilgi birikimini ustaca harmanlayan Ebru Şinik yepyeni keşiflerle dolu farkındalık yükselten kitabında sürdürülebilir mutluluğun formülünü okurlarıyla paylaşıyor.

Hayatı değiştirecek günlük rutinler…

Yapılan araştırmalar, dış etkenlerin hayatımızı genetik faktörlerden daha güçlü bir şekilde etkilediğini ortaya koyuyor. Aynı araştırmalar stres yönetimi teknikleri, sağlıklı beslenme, orta dereceli egzersiz, sosyal hayatın renklendirilmesi gibi yaşam tarzı değişikliklerinin insanın genel sağlık ve iyilik hali üzerinde çok güçlü değişiklikler yarattığını da kanıtlıyor. Ebru Şinik kitabında bu durumu “Her birimiz doğduğumuzda eşsiz bir genetik kod devralıyoruz ancak yaşam tarzı değişiklikleri epigenetiğimiz üzerinde doğrudan etki ederek, ailemizden/atalarımızdan devraldığımız iyi veya kötü genlerimizin yönelimlerini radikal bir biçimde değiştirebiliyor” sözleriyle ifade ediyor.

“Gün değişince sen değişirsin! Sen değişince genlerinin ifadesi değişir”

Uyku saatlerini düzenlemek, sindirim sistemini dengelemek, ağız hijyeninin önemi, nefes teknikleri, meditasyon, yoga pozları gibi stres yönetimi egzersizleri, temiz beslenme, baharat kullanımı ve yemek pişirme teknikleri, masaj, aromaterapi, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın genel ilkeleri gibi başlıklar altında birbirinden sıra dışı bilgilerle dolu olan Genleriniz Kaderiniz Değildir, yapılan en son bilimsel araştırma sonuçlarını okurlarıyla paylaşarak verdiği tüm bilgi ve önerileri bilimsel temellere dayandırıyor.

Testler, uygulamalar, tarifler

Kitapta yer alan testler okurun kendi bütünsel sağlığı hakkında genel bir değerlendirme yapabilmesini sağlarken, sonrasındaki bilgi ve önerileri yaşamına adapte edebilmek için gerekli verileri elde ediyor. Kitapta Wellbeing, Telomer Sağlığı, Ayurvedik Beden Tipi ile Duygusal Yük Oranı Belirleme testleri yer alıyor. Uygulamalarda da Diyafram Nefesi, Zayıflama Nefesi ve Stres Yönetimi nefes egzersizleri, Mantra Meditasyonu, İlişkileri Besleyici Meditasyon, kendi kendine uygulanabilen Self-Abhyanga masaj tekniği ve özellikle selülit tahliyesi ve zayıflamak için kullanılan Garshana Masaj tekniği, evde uygulanabilecek Güneşe Selam Yoga Serisi, ofiste uygulanabilecek Sandalye Yogası serisi, Duygusal Detoks Çalışmaları ve bununla ilgili Kalp Açıcı 7 Yoga Pozunun paylaşıldığı kitapta ayrıca Kutsal Su adı altında da 5 farklı içecek tarifi veriliyor.





5 Adımda Neler Var?





1. Adım: “En İyi Versiyon İçin En İyi Başlangıç”

2. Adım: “Beden Tipini Keşfederek Kontrolü Ele Al!”

3. Adım: Kendine Doğru Giderken: “Beslen, Hareket Et, Dur ve Çok Sev”

4. Adım: “Yaşamla Fiziksel Temasın: Bedenini Fark Et, O Evin ve Ona İyi Bak”

5. Adım: “Yaşamı Kucaklamak İçin Son Adım: Kendinle Kucaklaş”

Ebru Şinik Kimdir?

Bütünsel Sağlık ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik, yüzyılımızda Kuantum Tıbbı’nın en güçlü liderlerinden ünlü doktor, yazar ve filozof Dr. Deepak Chopra’nın öğrencilerinden ve California’da bulunan Chopra Center eğitmenlerindendir. 7 yıl önce İstanbul’da Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi’ni kuran Şinik; “İyi Ol, Mutlu Ol” sloganı çerçevesinde Bütünsel Sağlık, Well-Aging ve İş&Yaşam Dengesi konularında bireysel ve kurumsal danışmanlık ve eğitimler yürütüyor. Şahsa özel Ayurvedik Yaşam Danışmanlığı da veren Şinik’in “Nefeste Saklı Hayat” ile “Ebru Şinik’ten Bütünsel Detoks Önerileri” isimli kitapları ve “Gündelik Yaşam için Kadim Nefes Teknikleri” isimli eğitim DVD’si bulunuyor.



