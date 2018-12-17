Geoffrey Rush taciz iddialarını reddetti

Avustralyalı oyuncu Yael Stone, Oscar ödüllü Geoffrey Rush'ın tacizine uğradığını iddia etti. Rush ise bu iddiaları "İşime getirdiğim nükteli çoşkudan rahatsız oldu" diyerek reddetti

17 Aralık 2018, Pazartesi 15:55 Son Güncelleme:
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Geoffrey Rush taciz iddialarını reddetti

Orange is the New Black dizisiyle üne kavuşan 25 yaşındaki Yael Stone, ödüllü oyuncu Geoffrey Rush'un 2010-11 yıllarında Sidney'de oynadıkları bir oyunda kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Stone, duş alırken 59 yaşındaki Rush'ın kendisini çıplak görebilmek için ayna kullandığını, kuliste çırılçıplak dans ettiğini ve kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti.

RUSH İDDİALARI REDDETTİ

Rush ise bugün bir açıklama yaptı ve Stone'un suçlamalarını "yanlış ve bazı durumlarda bütünüyle bağlam dışında" şeklinde niteledi.

Oscar ödüllü oyuncu, avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajında "Yael bariz biçimde işime getirdiğim nükteli çoşkudan rahatsız oldu. Eğer onu üzdüysem içten ve derinden pişmanlık duyuyorum" dedi.

Stone, medyaya açıklamasında "Sanırım espri olarak yapılmıştı. Ama beni son derece rahatsız etti. Bunu o zaman şikayet etmeyi hiç düşünmedim. O çok büyük bir yıldızdı" dedi.


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