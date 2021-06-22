Geometrik şekillerin özellikleri neler
Okul öncesi çocuklara geometrik şekillerin öğretilmesinin birçok faydası vardır. En bilinen faydaları ise çocukların yaratıcılığını geliştirmesi, okula hazırlık sağlaması, analitik düşünceyi desteklemesi, neden- sonuç ilişkisi kurma ve kategorizasyon becerilerini desteklemesidir.
22 Haziran 2021, Salı 13:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Birkaç kâğıt ve renkli boya
kalemleri / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla birlikte her kâğıda 4 farklı geometrik şekil çiziniz. Şekillerinin boyutunun çocuğunuzun avcu kadar olmasına ve her birinin bir köşeye yakın çizilmiş olmasına dikkat ediniz. Şekilleri dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Oyunumuz birden fazla kişi ile oynanabilir. Hakem sizsiniz. Oyuncular aynı geometrik şekillerin bulunduğu kâğıtları önlerine alsınlar ve siz geometrik şekillere ait özellikleri söylediğinizde avcunu ilk o şekle koyan puanı kazanır! Örneğin, 4 kenarı vardır veya hiç köşesi yoktur gibi özellikler…
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