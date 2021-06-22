Geometrik şekillerin özellikleri neler

MALZEMELER

Birkaç kâğıt ve renkli boya

kalemleri / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte her kâğıda 4 farklı geometrik şekil çiziniz. Şekillerinin boyutunun çocuğunuzun avcu kadar olmasına ve her birinin bir köşeye yakın çizilmiş olmasına dikkat ediniz. Şekilleri dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Oyunumuz birden fazla kişi ile oynanabilir. Hakem sizsiniz. Oyuncular aynı geometrik şekillerin bulunduğu kâğıtları önlerine alsınlar ve siz geometrik şekillere ait özellikleri söylediğinizde avcunu ilk o şekle koyan puanı kazanır! Örneğin, 4 kenarı vardır veya hiç köşesi yoktur gibi özellikler…