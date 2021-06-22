Çocukluk Geometrik şekillerin özellikleri neler

Geometrik şekillerin özellikleri neler

Çocukluk

Geometrik şekillerin özellikleri neler

Okul öncesi çocuklara geometrik şekillerin öğretilmesinin birçok faydası vardır. En bilinen faydaları ise çocukların yaratıcılığını geliştirmesi, okula hazırlık sağlaması, analitik düşünceyi desteklemesi, neden- sonuç ilişkisi kurma ve kategorizasyon becerilerini desteklemesidir.

22 Haziran 2021, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Birkaç kâğıt ve renkli boya

kalemleri / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? 

İlk olarak çocuğunuzla birlikte her kâğıda 4 farklı geometrik şekil çiziniz. Şekillerinin boyutunun çocuğunuzun avcu kadar olmasına ve her birinin bir köşeye yakın çizilmiş olmasına dikkat ediniz. Şekilleri dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Oyunumuz birden fazla kişi ile oynanabilir. Hakem sizsiniz. Oyuncular aynı geometrik şekillerin bulunduğu kâğıtları önlerine alsınlar ve siz geometrik şekillere ait özellikleri söylediğinizde avcunu ilk o şekle koyan puanı kazanır! Örneğin, 4 kenarı vardır veya hiç köşesi yoktur gibi özellikler…

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