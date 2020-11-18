Magazin George Clooney: 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım

George Clooney: 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım

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George Clooney: 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım

Oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiğini doğruladı: Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm.

18 Kasım 2020, Çarşamba 13:18 Son Güncelleme:
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George Clooney'in, "Gençlik yıllarında kendisine destek olan 14 arkadaşını, 'evine yemek yemeye' diye davet edip birer milyon dolar dağıttığı" haberleri basına yansımıştı. Hollywood yıldızı, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden dostlarına minnet borcunu ödediği yönündeki söylentileri ilk kez kendi ağzından doğruladı.

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'Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim'

Kazandığı parayı arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu belirten 59 yaşındaki oyuncu, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı. Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm. Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" ifadelerini kullandı.


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