Dünya George Floyd'un corona virüs testi pozitif çıktı

George Floyd'un corona virüs testi pozitif çıktı

Dünya

George Floyd'un corona virüs testi pozitif çıktı

ABD'de polisin müdahalesi nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un vücudunda corona virüs tespit edildiği açıklandı.

04 Haziran 2020, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
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ABD'nin Minneapolis kentinde geçen hafta öldürülen George Floyd'un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. Andrew Baker, Floyd'da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Dr. Baker, "Covid-19'un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik. Floyd'un ölüm sebebi corona virüse bağlı sebepler değil" ifadesini kullandı.



Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan ABD'de ülkede yaşayan siyahi vatandaşların sağlık ve test imkanlarına ulaşamaması nedeniyle corona virüsten çok fazla etkilendiği açıklanmıştı.

Öte yandan ülkede corona virüsle mücadele çalışmaları George Floyd'un öldürülmesi ile başlayan protestolar ile birçok merkezde ikinci planda kaldı.


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