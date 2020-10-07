Dünya George Floyd'un ölümüne neden olmuştu! O polis memuru serbest bırakıldı

George Floyd'un ölümüne neden olmuştu! O polis memuru serbest bırakıldı

Dünya

George Floyd'un ölümüne neden olmuştu! O polis memuru serbest bırakıldı

George Floyd'un ölümüyle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

07 Ekim 2020, Çarşamba 21:00 Son Güncelleme:
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ABD’de George Floyd’u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd’un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu. ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd’un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu.

Şartlı kefaletle serbest bırakıldı

Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

DHA


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