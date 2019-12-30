İngiliz şarkıcı George Michael 25 Aralık 2016’da 53 yaşında kalp yetmezliğinden ölmüştü. George Michael’ın kız kardeşi Melanie Panayiotou (55), şarkıcının 3’üncü ölüm yıl dönümünde İngiltere’deki evinde ölü bulundu.

Ölümünü atlatamamıştı

Melanie’nin ‘kırık kalp sendromu’ndan öldüğünü açıklandı. 2 kardeş, birbirine çok yakındı. Şarkıcının ölümünü bir türlü atlatamayan Melanie inzivaya çekilmiş, aşırı kilo almıştı.





Miras ablaya kaldı

George Michael’ın sevgilisi Fadi Fawaz’ın, şarkıcının evinden mahkeme kararıyla çıkartılma süreci de Melanie’yi yıpratmış, sonunda kalp krizi geçirmesine yol açmıştı. George Michael 98 milyon sterlinlik servetini 2 kız kardeşine bırakmıştı. Çocuğu olmayan Melanie’nin ölümüyle miras ablaları Yioda Panayiotou’ya kaldı.









Bu haberi de okudular George Michael'ın ölümünden üç yıl sonra yeni şarkısı yayınlandı