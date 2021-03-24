Gerard Butler: 300 Spartalı berbat olacak sanıyordum

Adalet Birliği'nin (Justice League) Zack Snyder'ın hazırladığı kurguyla yayımlanması Frank Miller'ın çizgi romanının 2006 tarihli uyarlaması 300 Spartalı'nın yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Filmde Kral Leonidas'ı canlandıran Gerard Butler, projenin başarılı olacağını düşünmediğini itiraf etti. Butler Hollywood Reporter'a verdiği ropörtajda "Bazen kırmızı pelerin ve küçük deri külotla etrafta dolaştığım zamanlar olurdu, birisi hiçliğe işaret ederek 'Bak! Yanan bir köy!' derdi. 'Aman Tanrım. Bu film berbat olacak' dediğimi hatırlıyorum" diye konuştu.

'HARİKA GÖRÜNÜYORDUM'

Butler rolüne hazırlanmak için günde 6 saat egzersiz yapan Butler "Hayatımda vücudumun girdiği en iyi şekil oydu. Bazı açılardan vücudumu mahvediyordum ama bunu yaparken harika görünüyordum" dedi. 300 Spartalı 2006'da gişede beklenmedik bir başarı elde etmişti ve bu 2014'te 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (300: Rise of an Empire) adlı bir devam filmini doğurmuştu.

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