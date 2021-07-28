En çok merak edilen çiçek türlerinden biri olan gerbera çiçeği, özel bakım isteyen çiçeklerden birisidir. Peki, gerbera çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Gerbera çiçeği hikayesi nedir? Gerbera çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

GERBERA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bu çiçek özel bir bakım gerektirmez. Gerbera çiçeği bir vazo çiçeği olarak bilinir. Dolayısıyla vazoda iken bakımlarına dikkat etmek gerekir. Bir vazo çiçeği olduğundan dolayı suyunu titizlik ile seçmelisiniz. Bunun için bir çeşme suyu değil de arıtma suyu ya da başka hazır sular tercih edebilirsiniz. Devamlı olarak suda beklemesi gereken bir çiçek olduğundan dolayı haftada bir kere vazo suyunu değiştirmeniz yeterli olacaktır. Vazo suyu 2 günde bir kontrol edilmeli. Eğer vazo suyunda bir kirlilik söz konusu ise içerisine kirliliği önlemek amacı ile koruyucu çözeltiler ekleyebilirsiniz.

Bu şekilde vazonun içerisindeki su daha temiz olacak ve çiçeği olumsuz faktörlerden koruyacaktır. Gerbera çiçeğini bakterilerden de korumanız gerekmektedir. Bakteriler bu çiçeğin gövde kısmını tıkayabilir. Bu durumda da bir takım çiçek hastalıkları ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bitkinin başı dik değil daha eğik durur. Bunun için bakterileri önlemek amacı ile hazır su ile haftada bir kere olmak üzere vazo suyu değiştirilmelidir.

Gerbera çiçeği suyu seven bir çiçektir. Aynı zamanda bir vazo çiçeğidir. Bundan dolayı vazoda yetiştirirken sulamanıza gerek yoktur. Sadece haftada bir kere suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Onun dışında ise saksıda yetiştirirseniz toprağın nemli kalmasına ve her gün su vermeye dikkat edin.

GERBERA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kırmızı ve beyaz olmak üzere farklı renkleri vardır.

Papatya giller ailesinin en büyüğü olan çiçektir.

Süsleme de ve dekor amaçlı sıklıkla kullanılmaktadır.

Uzun ömürlü çiçeklerden bir tanesidir.

Hem vazoda hem de saksıda yetiştirilebilir.

Güneşi ve suyu sever.



