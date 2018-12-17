Gerçeği 21 yıl sonra eşine itiraf etti: 3 çocuk da senin değil

İstanbul Kağıthane'de yaşayan pastacı Necdet Ç. (45), 21 yıl önce İlkay Y. (37) ile evlendi. Evliliği boyunca şu anda 20, 11 ve 10 yaşlarında olan 3 çocuk dünyaya getiren İlkay Y., iki yıl önce ise evden ayrıldı.

Necdet Ç. eşini dönmeye razı edemeyince boşanma davası açtı. Dava devam ederken çocukların velayetini de istedi. İlkay Y. ise eve gelerek çocukları görmek isteyen Necdet Ç.’ye “Neden çocukların velayetini istedin? Çocuklar senden değil ki” dedi.

Necdet Ç. çocukların velayetini alacağı için eşinin böyle bir savunma yaptığını düşündü. Bu sırada boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme çiftin boşanmalarına ve yaşları küçük iki çocuk için Necdet Ç.’nin 600 lira nafaka ödemesine hükmetti. Çocukların velayeti de annelerine verildi.

DNA TESPİTİ İSTEDİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Necdet Ç. boşandığı eşinin sözleri üzerine çocuklarına soy bağının reddi davası açtı ve DNA tespiti istedi. Mahkeme 3 çocuğu ve Necdet Ç.’yi Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Çıkan DNA sonucuna göre, çocukların hiçbirinin babası Necdet Ç. değildi. Necdet Ç. avukatı Nahide Siller aracılığıyla eski eşine 10 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açtı.

‘EVİMİN TAPUSUNU BANA GERİ VERSİN’

Eski eşinin 21 yıllık evlilikleri süresince hiç açık vermediğini belirten Necdet Ç., şunları söyledi: “İlk davayı ben açtım. Davayı geri çektirdiler. Bu defa o dava açtı. Geçen yıl ocak ayında boşandık. Boşanma süreci devam ederken Sadık B. ile yaşamaya başladı. Çocuklarımı istiyordum. DNA testiyle çocukların benden olmadığını öğrendim. Çocukların biyolojik babalarının kim olduğunu da bilmiyorum. Evimin tapusu da onun üzerineydi. Tapumu geri versin. Elin çocuğunu ne yapayım ben? Çocukların şu an hangi soyadı taşıdıklarını da bilmiyorum. O kadın Allah’ından bulsun.”