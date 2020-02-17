Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Sahte dental implantların gerçeğinden çıplak gözle çoğu zaman ayırt edilemeyeceğini belirten Diş Hekimi Sait Emir konuya ilişkin; “Kimi zaman çeşitli nedenlerle insanlar diş kaybı yaşayabilmekle birlikte, gelişen teknoloji ile birlikte bu kayıpların yerine gerçeğine çok uygun ve hatta daha sağlam dişler yerleştirilebilmekte. Ancak implant adı verilen bu yöntemde de sahte uygulamalar giderek artıyor. Ne yazık ki hastalarımız uygun olmayan malzeme kullanıldığını çeşitli ağız ve çene sıkıntıları yaşadıktan sonra öğrenebiliyor.

Her üründe olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ürünlerinde de çok kısa sürede merdiven altı tabir ettiğimiz ürünler çoğaldı. İnsan vücuduna uyumlu olmayan materyallerle sağlıksız koşullarda yapılan implantlar kısa sürede ağrı, kanama ve çeşitli reaksiyonlara yol açabiliyor.” dedi.

“Hekiminizi iyi araştırın”

Uzman seçiminde hassas ve dikkatli davranılmasının önemini vurgulayan Diş Hekimi Sait Emir, “Hastalarımızın uzman seçiminde çok dikkatli olması gerekiyor. Kendileri bu ayrımı yapamayacağı için mutlaka işinin uzmanı ile çalışmaları, bilinen ve güvenilirliği kanıtlanmış merkezlere çenelerini teslim etmelerini öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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