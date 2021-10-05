Gerçek başarı hikayesi: Anıl Ulaş Övençoğlu

Türkiye’ye milyon dolarlık yatırımlar getirdiklerinin altını çizen Anıl Ulaş Güvençoğlu, şu sıralar önemli markaların projelerinde, yurt dışı satış danışmanlığını da üstlendiklerinin altını çizen Anıl Ulaş Övençoğlu 2021 yılında Övençoğlu A.Ş çatısı altında yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik marka projelerinin üretimine de başladıklarını aktardı.

Yabancı yatırımcının güvenini kazanmanın markalaşmada önemli etkisi olduğunu belirten Realtor Gayrimenkul Kurucusu Anıl Ulaş Övençoğlu, “Kurulduğumuz günden beri Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancıların ilk tercihi olduk. Bunu, gayrimenkul danışmanlığı işine ‘al-sat’ mantığıyla bakmayarak başardık. Çünkü biz müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kuruyoruz. Müşterilerimizin bütçelerini en doğru yatırımlara yönlendiriyoruz. Yabancı yatırımcı güven duygusuna büyük önem veriyor. Onlara yaptırdığımız yatırımların getirilerini gördükçe bize olan güvenleri de artıyor ve bu durum beraberinde uzun süreli iş ortaklıklarını getiriyor” dedi.

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan emlak ve danışmanlık şirketi Realtor Gayrimenkul, büyümeye devam ediyor. Orta Doğu, Avrupa, Kazakistan, Ukrayna, Rusya ve Bosna Hersek pazarlarında etki alanını genişleten şirket iç piyasada da şubeleşmeye devam ediyor.

ŞOFÖRLÜKTEN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞINA

Gayrimenkul danışmanlığına yurt dışından gelen yabancı yatırımcılara şoförlük yaparak başladığını dile getiren Anıl Ulaş Övençoğlu, “Yurt dışından gelen yabancılara şoförlük yaparak bu işe en temelinden başladım. Yabancı yatırımcının önem verdiği değerleri şoförlük yaptığım dönemde tecrübe ettim. Şoförlük ve satış sonrası memnuniyet; müşteriyi anlama ve ona istediğini sunma konusunda, bugün yakaladığım mesleki başarının anahtarı oldu. Şimdi ben de tüm ekip arkadaşlarıma aynı ruhu aşılıyorum. Realtor Gayrimenkul olarak yılda 250’den fazla satışın yanı sıra Türkiye’nin en yüksek rakamlı rekor satışlarını gerçekleştiriyoruz. İşini sevmek, işe kendini vermek, çok çalışmak ve müşteriye güven aşılamak bu işin temelini oluşturuyor. Bu işi yapmak isteyenlere önerim sadece tek seferlik emlak satan birisi gibi hareket etmesinler. Geleceği görüp onu okuyabilen birer gayrimenkul danışmanına dönüşsünler” şeklinde konuştu.

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