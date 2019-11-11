Gerçek bir Hollywood aşkı: Goldie Hawn ve Kurt Russell

Oyuncu Goldie Hawn (73) ve Kurt Russell (68), 36 yıllık birliktelikleriyle Hollywood filmlerinde anlatılan ölümsüz aşk hikayelerini gerçeğe dönüştürdü.

Yıllara meydan okuyan çift, kısa ömürlü olan ünlü aşkları içinde ezber bozuyor.

Çift, önceki gün Los Angeles’ta birlikte görüntülendi. Her zamanki gibi keyifleri yerindeydi.

‘Swing Shift’ filminde bir araya geldiler

Yolları ilk kez bir Disney setinde 1966’da kesişen çift, ikinci kez 1983’te başrolleri paylaştıkları ‘Swing Shift’ (Tehlikeli Yakınlaşmalar) filminde bir araya geldi.

O tarihten sonra da hiç ayrılmadılar. Çiftin, 33 yaşında bir oğulları var. Russell’ın önceki evliliğinden bir, Hawn’un ise iki çocuğu daha var.

Kurt Russell daha önce eşine şu sözlerle aşkını dile getirmişti:

Harika hayatımı sana borçluyum. Dünyanın tüm yıldızları bir araya gelse senin yaktığın bir mumun ışından daha parlak olamazlar. Goldie dışında kimsenin yanında olmak istemezdim.