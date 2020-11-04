Çin Qidong’da sokakta aşırı zayıf, son derece bitkin ve patileri yara içinde Golden Retriever cinsi bir köpek bulundu. Hemen köpeği tedaviye alan görevliler aynı zamanda sosyal medyadan hayvanın sahibini aramaya başladı. Bu paylaşımlar sayesinde köpeğin sahibi bulundu. Bu kavuşma, köpeğin dramatik hikayesini ortaya çıkardı. Sahibi, yeni bir eve taşınacağı için Ping An adlı köpeği geçici olarak bir arkadaşına emanet etmişti. Sonra da 100 kilometre uzaktaki yeni evine taşınmıştı. Sahibini bulmak için 14 gün önce evden kaçan Ping An, tüm yolu tek başına yürüyerek geçmişti.





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