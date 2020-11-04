Gerçek bir sadakat örneği! Sahibine ulaşmak için 100 kilometre yürüyen köpek
Çin’de Ping An adlı köpeğin, sahibini bulmak için tek başına 100 kilometre yürümesi dünya gündemine oturdu. Ping An'ın sahibi başka bir eve taşınacağı için köpeği arkadaşına emanet etmiş, ancak sevimli köpek sahibinin hasretine dayanamayıp evden kaçmıştı.
04 Kasım 2020, Çarşamba 11:20 Son Güncelleme:
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Çin Qidong’da sokakta aşırı zayıf, son derece bitkin ve patileri yara içinde Golden Retriever cinsi bir köpek bulundu. Hemen köpeği tedaviye alan görevliler aynı zamanda sosyal medyadan hayvanın sahibini aramaya başladı. Bu paylaşımlar sayesinde köpeğin sahibi bulundu. Bu kavuşma, köpeğin dramatik hikayesini ortaya çıkardı. Sahibi, yeni bir eve taşınacağı için Ping An adlı köpeği geçici olarak bir arkadaşına emanet etmişti. Sonra da 100 kilometre uzaktaki yeni evine taşınmıştı. Sahibini bulmak için 14 gün önce evden kaçan Ping An, tüm yolu tek başına yürüyerek geçmişti.
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