Türkiye Gerçek sonradan ortaya çıktı! Genç kadın kendini önce yola sonra denize attı

Gerçek sonradan ortaya çıktı! Genç kadın kendini önce yola sonra denize attı

Türkiye

Gerçek sonradan ortaya çıktı! Genç kadın kendini önce yola sonra denize attı

Ordu'da önce caddenin üstünde yola yatan ve ardından denize atlayan 32 yaşındaki Suna Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Herkesin yardımına koştuğu genç kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, tedavi altına alındı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 14:03 Son Güncelleme:
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Akkuş-Niksar Caddes'inde öğle saatlerinde meydana gelen olayda Suna Y. isimli kadın kendini bir anda yola attı.


Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Bir süre sonra Atatürk Parkı’nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi’ne alındı.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR' İDDİASI

Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Suna Y.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)

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