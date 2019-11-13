Cinayet, kanlı saldırı ve katliamla adı anılan cani insanlar, bu durumu paraya çeviriyor. Tüm dünya da onları ilgiyle izliyor! Bu kişilere o kadar yoğun ilgi var ki, verdikleri konferansların biletleri çabucak tükenebiliyor.

ABD Washington’da ‘Biz Ölümüz: Gerçek Suç Festivali’ adlı bir festival düzenleniyor. Festivalde adı suça karışıp aklanan ya da cezasını çeken kişilerle, medyada geniş yer alan cinayetleri çözen polisler konferans veriyor. Bu yıl dördüncüsü yapılan festivalde, 2007’de İtalya’da seks partisinde İngiliz Meredith Kercher’i öldürdüğü gerekçesiyle 4 yıl hapis yattıktan sonra aklanan 32 yaşındaki ABD’li Amanda Knox konuştu.

Amanda Knox'un cinsel ilişkiyi reddettiği için Meredith Kercher’ı öldürdüğü öne sürülmüştü.

Eşinin cinsel organını kesti

'Melek yüzlü şeytan' olarak anılan Amanda Knox’un yanında ise 1993’te kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla kocası John Wayne Bobbitt’in cinsel organını kesince dünya basınında geniş yer bulan Lorena Bobbitt vardı.

Amanda Knox ve Lorena Bobbitt Instagram'da bu fotoğrafı paylaştı

Biletler 150 dolardan satıldı

Knox ile Bobbitt’in konuştuğu konferans büyük ilgi gördü. Biletlerin 150 dolardan yani 866 liradan satıldığı konferansta boş yer kalmamıştı. İki isme yapılan ödeme açıklanmadı.

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