Gerçek Suç Festivali'nde suçlular ve katiller konuştu
ABD'de Biz Ölümüz: Gerçek Suç Festivali adı altında bir etkinlik düzenleniyor. Bu festivale bir suçtan aklanan ya da cezasını çeken suçlularla birlikte, bu suçluları yakalayan polisler de katılıyor. Festivale bu yıl katılan ve konferans veren kişiler arasında cinsel ilişki partisinde birini öldürdüğü iddia edilen ve 4 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Amanda Knox ile tecavüz ettiği iddiasıyla eşinin cinsel organını kesen Lorena Bobbitt vardı. Festivalde konferans veren bu kişilere ayrıca ödeme de yapılıyor.
Cinayet, kanlı saldırı ve katliamla adı anılan cani insanlar, bu durumu paraya çeviriyor. Tüm dünya da onları ilgiyle izliyor! Bu kişilere o kadar yoğun ilgi var ki, verdikleri konferansların biletleri çabucak tükenebiliyor.
ABD Washington’da ‘Biz Ölümüz: Gerçek Suç Festivali’ adlı bir festival düzenleniyor. Festivalde adı suça karışıp aklanan ya da cezasını çeken kişilerle, medyada geniş yer alan cinayetleri çözen polisler konferans veriyor. Bu yıl dördüncüsü yapılan festivalde, 2007’de İtalya’da seks partisinde İngiliz Meredith Kercher’i öldürdüğü gerekçesiyle 4 yıl hapis yattıktan sonra aklanan 32 yaşındaki ABD’li Amanda Knox konuştu.
Amanda Knox'un cinsel ilişkiyi reddettiği için Meredith Kercher’ı öldürdüğü öne sürülmüştü.
Eşinin cinsel organını kesti
'Melek yüzlü şeytan' olarak anılan Amanda Knox’un yanında ise 1993’te kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla kocası John Wayne Bobbitt’in cinsel organını kesince dünya basınında geniş yer bulan Lorena Bobbitt vardı.
Amanda Knox ve Lorena Bobbitt Instagram'da bu fotoğrafı paylaştı
Biletler 150 dolardan satıldı
Knox ile Bobbitt’in konuştuğu konferans büyük ilgi gördü. Biletlerin 150 dolardan yani 866 liradan satıldığı konferansta boş yer kalmamıştı. İki isme yapılan ödeme açıklanmadı.
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