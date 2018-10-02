Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın Ege Denizi’nde etkili olacağı ve İzmir’i vurabileceği açıklanmıştı. Ancak rüzgar yön değiştirmiş, fırtına Ege Denizi’nden kuzeye yönelmişti. Bölgeyi fırtına vurmadı fakat getirdiği yağış hayatı felç etti. Önceki gün İstanbul Beykoz, Kocaeli Kandıra ve Sakarya Kaynarca’da sel yaşanmıştı. Kaynarca’da 147 bina ve 56 araç zarar gördü, 2 okulda eğitime ara verildi.

Kemalpaşa’da alt geçitte biriken suda aracıyla mahsur kalan bir kişi, köprüden kendisine uzatılan halata tırmanarak kurtuldu.

HIZI 70 KİLOMETRE

Fırtınanın getirdiği ve hızı saatte 70 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle Balıkesir Edremit’te dev dalgalar, yazlıkların bahçe duvarlarını aştı. Bodrum’da yarım saat süren sağanak yağış sokakların sular altında kalmasına yol açtı. İzmir’de en çok Foça ve Dikili bölgesi yağış aldı. Tropik fırtınanın vurduğu Yunanistan’da ise 1 kişi öldü, 3 kişi de kayboldu.

İzmir Bornova’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni su bastı.