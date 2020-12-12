Gerçekmiş gibi…

İngiliz yazarların casus hikayelerindeki başarıları malum, dünyanın belki de en tanınmış casusu James Bond’un yaratıcısı Ian Fleming; “Köstebek”ten “Panama Terzisi”ne başarılı filmlerin uyarlandığı pek çok kitabın yazarı John le Carré ilk akla gelen isimler. “Çifte Kıskaç” istihbarat dünyasında geçen bir roman. Kitabın onu benzerlerinden ayran önemli bir farkı var. Daha doğrusu benzerlerinden ayıran bir yazarı…

Kitabın yazarı, İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5’ın ilk kadın başkanı Stella Rimington. “Rimington; Açık Sır: MI5 Eski Genel Direktörü’nün Otobiyografisi” adlı kendi hayat hikayesini yazdıktan sonra yarattığı karakteri Liz Carlyle ile 2004’ten beri okurlarına İngiliz istihbarat dünyasının gerçek yüzünü kurmaca hikayelerle anlatıyor. Liz Carlyle’ın maceraları okurlardan ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almayı başarmış. “Çifte Kıskaç” da yine bir Liz Carlyle macerası.

Putin’in muhalifleri yok etme planı

Aleksandr Litvinenko ismini hatırlıyor musunuz? 2006 yılında, altı yıldır yaşadığı İngiltere’de, Rus yönetimine karşı çalıştığı gerekçesi ile radyoaktif bir madde ile zehirlenerek öldürüldüğü konuşulmuştu hani. Suikastın sorumlusu olarak Rus Devlet Başkanı Putin işaret edilmişti. Hikayede İngiliz istihbaratı benzer bir olayın yaşanmasından endişeli. Putin’in kendisine muhalif Rusları, dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsun yok edeceği bilgisi, ülke sınırları içindeki casusluk operasyonlarından önceden de dili yanmış İngiltere’yi harekete geçiriyor.

İstihbarat gözünü Manchester’ın meşhur futbol takımını satın almak niyeti ile şehre yerleşen Rus oligark Sergei Patricov’a çevirmiş durumda. Böylece İngiltere ve Rusya Soğuk Savaş döneminden sonra yeniden karşı karşıya geliyorlar. MI5’ın karşı casusluk biriminde görevli Liz Carlyle’ı yine ustalıkla içinden çıkması gereken zorlu olaylar bekliyor ama henüz öldürülmüş olan sevgilisinin yasını bile tutmuş değil.

Stella Rimington’ın, dünya politikası hakkındaki bilgisi ve hakimiyeti şaşırtıcı değil, romanın gerçekçi dünyası yazarın tecrübelerinden besleniyor belli ki. Rimington, bilgisini ustaca kullanarak okuru gerçekçi bir dünyada geçen ilgi çekici ve sürükleyici macerasına dahil etmeyi başarıyor. Normalde internetten, televizyondan, yazılı basından takip ettiğimiz politik gerilimlerin arka planlarını keşfetmek ayrıca şaşırtıcı.

Çifte Kıskaç

Stella Rimington

Çeviri: Mehmet Gürsel

360 sayfa

Yapı Kredi Yayınları

Özgürlük mü, güvenlik mi?

Hikayenin kahramanları maceralarını yaşarken bir taraftan da farklı açılardan bakarak bireyin hakları ve devletin güvenlik sağlamak amacıyla bu hakların ne kadarını ihlal edebileceği konusunda iç ve dış çatışmalar yaşıyorlar. Yazar, istihbarat tarafının ve insan hakları savunucularının görüşlerini yan yana koyarak okuru politikanın en eski ve en etkili tartışmalarından biri hakkında düşünmeye çağırıyor.