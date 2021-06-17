Gerçekten seviyor musunuz, yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorsunuz?

Yeni bir aşka yelken açtınız ancak bu ilişkinin ne olduğuna dair bir fikriniz yok mu? Gerçekten aşık olduğunuzu düşünüyor ancak zihninizde bir ses sürekli sizi kaygılandırıyor mu? Öyleyse şimdi bir an için durma ve düşünme vakti. Yaşadığınız bu ilişkinin gerçek bir aşk mı yoksa yalnızlık korkusundan mı kaynaklandığını anlamak için kendinize bazı anahtar sorular sormalısınız. Aşk ve yalnız kalma korkusu ayırt etmenizi sağlayacak soruları yayınlandı. Bu sorulara vereceğiniz cevap ilişkinizin de kaderini belirleyecektir. Arkanıza yaslanın ve aşağıdaki sorulara korkmadan, dürüstçe cevap verin.

BİRLİKTEYKEN KENDİNİZ GİBİ Mİ DAVRANIYORSUNUZ?

Partnerinizle birlikteyken tamamen kendiniz gibi mi davranıyorsunuz? Yoksa kasılıyor, onun sizden hoşlanması için farklı mı davranıyorsunuz. Eğer ikicisiyse, bu gerçek aşk değildir. Gerçek aşkta kendiniz gibi davranmaktan çekinmezsiniz.

BİRBİRİNİZE SAYGI GÖSTERİYOR MUSUNUZ?

Birbirinize nazik davranmanız ve önemsemeniz son derece önemli. Ancak küçük şeyler de büyük önem taşıyor. Partneriniz ve siz birbirinize saygı gösteriyor musunuz? Yaptığınız planlara sadık kalıyor musunuz? Eğer taraflardan biri sürekli planları bozuyor ve sizi ekiyorsa, dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca davranışlarıyla da kimse kimsenin sınırını aşmamalı.

MAZERET UYDURUYOR MUSUNUZ?

Partnerinizi arkadaşlarınıza tanıştırırken gerçekten dürüst mü davranıyorsunuz? Partnerinizin kötü davranışları karşısında sürekli arkadaşlarınıza bir bahane mi uyduruyorsunuz. Örneği, 'Gece uyuyamadı o yüzden biraz gergin' gibi... Bu açıkça bir aşk ilişkisi değil.

AİLENİZ VE ARKADAŞLARINIZ PARTNERİNİZİ ONAYLIYOR MU?

Bu durum da mazeret üretmekle aynı. Hayatınızdaki kimse partnerinizi onaylamıyorsa, bu ilişkide bir sorun var demektir. Bazen bunu görmekte çok zorlanır ve yanlışa devam ederiz. Aile ve arkadaşlarımız ise daha objektif bir bakış açısıyla ilişkinizi değerlendirebilir.

ONUNLA BİR GELECEK DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?

Eğer aşkınız gerçekse, partnerinizle gelecek düşünmeden duramazsınız. Ancak gerçek değilse, ona geleceğinizde yer yoktur.

BİRBİRİNİZİN FİKİRLERİNE ÖNEM VERİYOR MUSUNUZ?

Her ikiniz de birbirinizin fikrine önem veriyor, bu konu hakkında rahatlıkla fikir alışverişi yapabiliyorsanız bu gerçek aşktır. Ancak her biriniz sürekli kendi başına göre hareket ediyorsa, bu bir ilişki değildir.

EŞİT DERECEDE Mİ ÇABA HARCIYORSUNUZ?

İnsanı en yoran ilişki, taraflardan birinin çok çaba harcarken diğerinin hiçbir şey yapmamasıdır. Her ikiniz de eşit derecede ilişkiniz için çaba harcıyorsanız, aşkınız gerçektir. Aksi halde sadece vakit kaybıdır.

BAŞKA İNSANLARLA ÇIKTIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Dışarıda gördüğünüz diğer insanlarla romantik bir ilişki yaşadığınızı hiç düşünüyor musunuz? Gerçek aşk söz konusu olduğunda dışarıdaki insanların çekiciliğine olan ilginiz sıfırlanır. Gerçek aşk değilse, aklınız sürekli dışarıda olur.

DAHA İYİ BİR İNSAN OLMAYA TEŞFİK EDİYOR MU?

Gerçekten aşık olduğunuz zaman, en iyi versiyonunuza bürünürsünüz. Kalitenizi ve başarılarınızı artırmaya çalışırsınız. Aksi bir durum söz konusuysa, kendinizi geliştirmek için hiçbir şey yapmazsınız.

İÇİNİZDEN BİR SES ONU REDDEDİYOR MU?

Birlikte vakit geçiriyorsunuz ancak sürekli aklınızın bir köşesinde 'acaba' sorusu ile mi karşılaşıyorsunuz. Bu düşünceden sizi kurtaran hiçbir şey yoksa, ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekir.







