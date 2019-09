Gerdek gecesi korkusuna karşı alınacak önlemler

Posta Özel

Çeyiz hazırlıkları, nişan telaşı ve düğün telaşı derken çiftler yeterince stresi ilk geceye kadar yaşamış oluyorlar. Gelenek haline gelen gerdek gecesinde çiftler kulaktan dolma bilgiler ve asılsız olan durumlar yüzünden strese kapılıyor. Gerdek gecesi yaşanan strese ve sıkıntıya karşı önlem alabilmek için Uzman Psikolog Cinsel Terapist Naciye Tokaç’tan ilk gece yaşanan psikolojiyi düzeltebilmek için tavsiyeler aldık. İşte gerdek gecesi hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler…

İnsanın en temel dürtüsü olan cinsel birliktelik arzusu bir kadın ile bir erkeğin yakınlaşmalarındaki belki de en önemli unsurdur. İki cinsiyet birbirini aşk, sevgi bağı ile severken aralarında yoğun bir şehvet duygusu da yatar. Bu durum birbirini seven iki çiftin arasındaki en değerli, en güzel ve beslenilesi duygudur. Çünkü birliktelikleri sağlayan sevgi ise sürmesinde birbirlerine karşı duydukları cinsel arzunun da büyük payı vardır.

Birbirini seven her çift mutlu bir yuva, aile kurmak, çocuk sahibi olmak ister. Mutluluklarını evlilikle katlayarak devam ettirmek isteyen çiftler evliliğe adım attıkları andan itibaren çeşitli zorluklarla karşılaşsalar da bunların iki çifti de etkileyen en büyüğü ilk gece korkusudur. İlk gece yani ilk birliktelik korkusu. Aslında birbirini çok seven çiftlerin arasında neden ilk birliktelik korku uyandırsın diye düşünülebilir ancak ilk birliktelik ne olacağının bilinmemesiyle ilgili olmakla birlikte daha çok bilinçdışı bir kaygının ürünüdür.

İki çiftin arasında cinsel birlikteliğe hazırlık sırasında duygusal yakınlaşma ve ardından tensel temas ile gerçekleşecek birliktelik hakkında özellikle kadının zihninde canının çok acıyacağı, kanamasının çok olacağı gibi olumsuz fikirler geçerse yapamama kaygısı artacak ve birlikte olmak imkansızlaşacaktır. Erkeklerde ise ilk gece kaygısı daha çok ereksiyon olamama ve ereksiyonu kaybetme şeklinde görülmektedir. Bu durumun ana sebebi heyecandır. Aslında kadın ve erkek iki taraf için de ilk gece heyecan ve korku uyandırabilir.

İlk gece korkusuna sebep olan unsurlara baktığımızda ise, kadın için; ne olacağını bilememe, bir diğer sebep daha önce başkalarından duyulan ilk gecenin acı verici olduğuna dair korku verici öyküler ve kişinin kendisinin cinsellik hakkındaki bilgi birikimi, duygu düşünceleri ile bekaret kavramına ilişkin bakış açıcı önemlidir. Erkek için ise; başarma kaygısı, ilk birlikteliği sorunsuz geçirme hakkında gerek çevresinin en çok da kendisinin kendine yaptığı psikolojik baskıdır. Bu da erkeğin bazen ereksiyon olamamasına bazen de ereksiyon olsa dahi hızlıca kaybetmesine yol açar.

İlk gece korkusunun önüne geçmek için yapılabileceklerden bahsedecek olursak: öncelikle birlikte olmadan bir süre önce cinsellik ve cinsel birleşme hakkında gerçek ve doğru bilgiler edinin. Bunun için bir kitap okuyabilir veya bir uzmana giderek bilgi edinebilirsiniz. Bir diğer konu çevrenizden duyduğunuz ilk birlikteliğin zor olduğuna dair kişisel deneyimlerden oluşan çoğunlukla yanlış ve bilgisizlik sonucunda oluşmuş olumsuz deneyimlerin anlatıldığı bilgileri kafanızdan çıkarmanız.

Cinsel birliktelik de kişiseldir. Herkes kendi istek, arzu ve bilgileriyle bu deneyimi yaşar. Sizin yaşayacağınız deneyimle aynı olmayacaktır. Bir diğer sebep cinsel birleşme sırasında ne olacağının bilinmemesi, yani nasıl bir deneyim olacağının bilinmemesi ise yine bunun için de kitap okumak ve daha önemlisi bu konuda uzman birisine danışmak ve doğru bilgileri almak faydalı olacaktır.

Erkeğin yaşadığı ereksiyon sorunlarına karşılık sevecen ve sabırlı bir eşin varlığı erkeği rahatlatacak ve erkeğin de kendisine yapamama ve başarma kaygısı yerine “illaki olması gerekmiyor, daha iyi hissettiğim bir zamanda deneyebiliriz” anlayışını oluşturması fayda sağlayacaktır.

Burada kadının erkeğe karşı sabırlı olması ve başka bir zamanda deneyimlemeye karşı anlayışlı olması gereklidir.

Erkek ve kadın çift olduklarında her konuyu rahatlıkla konuşabilir ve paylaşabilir olmalı ki cinsel birleşme anında bu iletişim işe yarayacaktır. Duygu düşüncelerini hislerini birbirleriyle paylaşmaları birbirlerini rahatlatacak ve birbirlerine karşı bağlılıklarını da artıracaktır. İlk gecenin illaki evliliğin ilk gecesi yapılması gerekli olmadığı, çiftlerin kendilerini ne zaman birbirlerine yakın hissediyorlarsa o zaman birlikte olmaları da önemlidir.

Bazen çiftlerin çevresindeki bireylerin ilk birliktelik hakkında çiftler üzerinde baskı oluşturduğu gözlenmektedir. Çiftler çevresindeki bireylerden tamamen kendilerini ayırarak, bunun onların özel yaşantıları olduğu ve istedikleri zaman, istedikleri gibi yaşayacaklarına odaklanmalılar.

Birbirini seven her çift sevgilerini gösterebildikleri ve karşılıklı anlayışa dayalı bir iletişim içinde olabildikleri zaman üstesinden gelemeyecekleri sorun olmayacaktır. Eğer korkularıyla kendileri baş edemiyor, üstesinden gelemiyorlarsa ve zaman da geçiyorsa bu durumda profesyonel destek alınmasını öneriyorum.