ABD ile Rusya arasındaki birçok gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesinde oluşan enkaz parçalarının ISS'i tehdit etmesi nedeniyle, istasyondaki astronotların kapsüllere sığınmak zorunda kaldığı açıklandı. İstasyonda şu anda 4 ABD'li, iki Rus ve bir Alman mürettebat bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında "Bugün erken saatlerde Rusya Federasyonu kendi uydularından birini yok etmek üzere bir pervasızca bir uydusavar füze denemesi gerçekleştirdi. Deneme şu ana kadar 1500 adetten fazla takip edilebilir uzay çöplüğü ve takip edilmesi imkansız yüzbinlerce daha küçük parça çöplük ortaya çıkardı. Bu tüm uluslarası tehlike altına atıyor" dedi.

RUSYA: SONUÇLAR ÖNEMSİZ, BÖLGE YEŞİL

Rus uzay ajansı Roscosmos ise denemenin sonuçlarının daha önemsiz olduğunu savundu. Roscosmos Twitter'dan "Bugün ISS mürettebatını standart prosedürler gereği istasyona girmek zorunda kalan parçanın yörüngesi istasyonun yörüngesinden uzaklaştırıldı. İstasyon şu an yeşil bölgede" açıklamasını yaptı.

Söz konusu parçanın 1982 yılında uzaya gönderilen Rus casuslu uydusu Kosmos-1408'e ait olduğu ve bir tondan ağır olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Price, "ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla beraber, Rusya'nın bu sorumsuz eylemine karşılık vermek için çalışacaktır" dedi.