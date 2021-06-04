'Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Şenliği' çevre bilinci kazandıracak

Çevre kirliliği arttıkça geri dönüşüm ve sıfır atık hassasiyeti artıyor. Çevre bilincinin oluşması için düzenlenen çeşitli sosyal sorumluluk projelerine bir yeni daha eklendi. Üsküdar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü düzenleyeceği birbirinden eğlenceli ve eğitici sıfır atık atölyeleri ile kutlayacak. Herkese açık olan şenlik gün boyu sürecek ve şenlik süresince çevre bilinci, sıfır atığın önemi ve geri dönüşüm hakkında etkinlikler düzenlenecek. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenecek geri dönüşüm ve çevre etkinliği kapsamında, Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi’nde yer alan Abdul Vahap Yıldırım Parkı’nda adeta bir atölye ve sergi şöleni yaratılacak.

Parkta geri dönüşüm ve sıfır atığın öneminin vurgulanacağı Akıllı Tercih, Aldığını Paylaş, Reddet, Azalt, Tekrar Kullan, Geri Kazan ve Değerini Artır, Kompost, Kâğıt Geri Dönüşüm, Geri Dönüşümde Üsküdar Modeli Atölyeleri düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında sıfır atığa dikkat çekmek amacıyla çocuklar tarafından hazırlanan resim, maket gibi eserlerden oluşan Sıfır Atık Sergisi’nin yanı sıra, atıklardan elde edilen gelirle inşa edilen Ambalaj Atık Toplama Ayırma Tesisi’nin çevresel kazanımlarının vurgulandığı fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Şenliği, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla 5 Haziran Cumartesi günü, saat 11.30’da, Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi, Abdul Vahap Yıldırım Parkı’nda gerçekleşecek.