Geri kaldıkları sadece eğitim değil

CNN Insternational'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki Huang Yiyang'ın okulu bilgisayarını açtığı anda başlıyor. 2 haftayı aşkın bir süredir teneffüs zili yok, tıklım tıkış koridorlar, kantin sıraları ve üniformalar yok. Şangay'da yaşayan Huang, okula gitmek için otobüse binmek yerine, sabah saat 8 ile akşam 5 arası bilgisayarının başından kalkmıyor. Genellikle pijamalarını giyiyor ve canlı sınıf yayınını takip ediyor. Genellikle 20-30 arasında öğrencinin bulunduğu canlı yayın sınıflarında kamerasına bir bant yapıştırıyor ki arkadaşları göremesin. Huang, "Evdeyiz, çok güzel görünmüyoruz" diyor. Huang evden mecbur kalmadıkça çıkmıyor, arkadaşlarını bir aydır görmüyor. Bu izole yaşamını sürdürürken belki de dünyanın en büyük uzaktan eğitim deneyiminin bir parçası oluyor.

Yalnızca Çin değil

Hong Kong, Makao, Vietnam, Moğolistan, Japonya, İran, Pakistan, Irak ve İtalya'da milyonlarca öğrenci okula devam edemiyor. Bazıları için bu durum, okuldan geri kalmak anlamına geliken, bazıları ise dijital kanallardan eğitimine devam ediyor. ABD, Avustralya ve İngiltere de durumun kötüleşmesi halinde okulların kapılarına kilit vurulacağını açıkladı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim koronavirüsün patlak verdiği bu dönemde öğrencilerin eğitimden geri kalmasını engellese de beraberin bir dizi sorun da getirdi. Bazıları, zayıf internet bağlantısı ya da motivasyon problemi gibi küçük sorunlara maruz kalırken, bu 'karantina' psikolojisi bazılarının akıl sağlığına ve hatta akademik geleceklerine geri dönülemez darbeler vuruyor.

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