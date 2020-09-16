Geri sayım başladı! SpaceX, Türk uydusunu fırlatacak
Elon Musk’ın sahip olduğu özel girişim uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım’da Türk uydusu Türksat 5A’yı uzaya gönderecek.
16 Eylül 2020, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrikayı kapsayacak Türk uydusunu şirketin Falcon 9 mekiği uzaya taşıyacak. Airbus tarafından Türkiye için üretilen uyduyu taşıyacak olan Falcon 9 mekiği, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan 30 Kasım 2020 tarihinde uzay yolculuğuna başlayacak.
Ulaştırma Bakanı duyurdu
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceXin 30 Kasımdaki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu "Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiyemizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz" dedi.
BUNLARI DA OKUYUN