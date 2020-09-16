Dünya Geri sayım başladı! SpaceX, Türk uydusunu fırlatacak

Geri sayım başladı! SpaceX, Türk uydusunu fırlatacak

Dünya

Geri sayım başladı! SpaceX, Türk uydusunu fırlatacak

Elon Musk’ın sahip olduğu özel girişim uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım’da Türk uydusu Türksat 5A’yı uzaya gönderecek.

16 Eylül 2020, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrikayı kapsayacak Türk uydusunu şirketin Falcon 9 mekiği uzaya taşıyacak. Airbus tarafından Türkiye için üretilen uyduyu taşıyacak olan Falcon 9 mekiği, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan 30 Kasım 2020 tarihinde uzay yolculuğuna başlayacak.

Ulaştırma Bakanı duyurdu

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceXin 30 Kasımdaki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu "Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiyemizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz" dedi.

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