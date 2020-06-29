Dünya Gerilim büyüyor! Çin menşeli 59 uygulama yasaklandı

Gerilim büyüyor! Çin menşeli 59 uygulama yasaklandı

Dünya

Gerilim büyüyor! Çin menşeli 59 uygulama yasaklandı

Hindistan, dünya çapında popüler olan Tik Tok uygulaması başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamayı egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle yasakladı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 23:46 Son Güncelleme:
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Hindistan ile Çin arasındaki gerilim büyümeye devam ediyor. Hindistan hükümeti, popüler sosyal medya uygulaması Tik Tok başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamanın ülkede kullanımının yasaklandığını açıkladı. Hükümet, Çin menşeli uygulamaların Hindistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini aktarırken, uygulamaların ülke savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zararlı olduklarını açıkladı. Hükümet, ayrıca Çin’de geliştirilen uygulamaların mobil cihazlar dışındaki cihazlardan da engelleneceğini duyurdu.

Listede Tik Tok, WeChat, UC Browser, Kwai, Baidu Map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeli uygulamalar yer alıyor.

İHA

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