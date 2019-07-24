Bu akşam televizyonda Gercek Şaban filmi olacak. Başrolünde unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın olduğu yerli sinema kahkaha tufanı estirecek. Film hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerse filmin çekildiği yılı, konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU

1980 yılında çekilen filmde saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır. Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...ir adama dönüştüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.

GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal Osman/Seyfi

Ülkü Özen Lale

Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas

Muharrem Gürses Muharrem Amca

Hasan Ceylan Mafya Şefi

Yadigar Ejder Kahveci Hamza

Nejat Gürçen Hamdi

Esengül Doğan Esen Eser

Rıza Pekkutsal Yönetmen

Ekrem Gökkaya Kiralık Katil

Hakkı Kıvanç Kahveci

Renan Fosforoğlu Rıfkı