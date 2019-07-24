Gerzek Şaban filmi kaç yılında çekildi? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Bu akşam ekranda efsane sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 'Gerzek Şaban' filmi olacak. Yıllar önce çekilen bu kahkaha dolu filmin kaç yılında çekildiği, konusu ve oyuncuları gibi bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Bu akşam televizyonda Gercek Şaban filmi olacak. Başrolünde unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın olduğu yerli sinema kahkaha tufanı estirecek. Film hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerse filmin çekildiği yılı, konusunu ve oyuncularını merak ediyor.
GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU
1980 yılında çekilen filmde saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır. Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...ir adama dönüştüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.
GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal Osman/Seyfi
Ülkü Özen Lale
Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas
Muharrem Gürses Muharrem Amca
Hasan Ceylan Mafya Şefi
Yadigar Ejder Kahveci Hamza
Nejat Gürçen Hamdi
Esengül Doğan Esen Eser
Rıza Pekkutsal Yönetmen
Ekrem Gökkaya Kiralık Katil
Hakkı Kıvanç Kahveci
Renan Fosforoğlu Rıfkı