Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın yaptığı Gerzek Şaban filmi birbirine çok benzeyen ancak karakter olarak çok farklı olan iki adamın hayatlarının bir noktada kesişmesi ile ortaya çıkan komik olayları izleyiciye aktarıyor. İşte Gerzek Şaban filmi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

GERZEK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Gerzek Şaban filmi, 1980 yılında çekildi. Filmin pek çok sahnesinin çekimleri ise İstanbul Zekeriyaköy’de gerçekleştirildi.

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gerzek Şaban filmi, birbirine çok benzeyen bir figüran ile bir gangsterin hayatlarının bir noktada kesişmesi nedeniyle yaşanan komik olayları anlatıyor.

Osman isimli genç adam ekmek parasını figüranlık yaparak kazanmaktadır. Bir gün eğlenmek için bir gazinoya gider. Gazinoya girer girmez, insanlar sıraya girerek ona haraç vermeye başlar.

Osman bu duruma ilk başta bir anlam veremez. Bu olayın sebebi ise Osman’a çok benzeyen Seyfi adındaki gangster ile karıştırılmasıdır.

İki adamın benzerliği, hayatlarının daha çok karışmasına neden olurken, bu benzerlik sebebiyle Osman hiç bilmediği bir hayat ile tanışır.

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?