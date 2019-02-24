GESTAŞ’tan sefer iptalleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ’ın kentteki feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

24 Şubat 2019, Pazar 20:03
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GESTAŞ’tan sefer iptalleri

GESTAŞ’ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi ile Kuzey Ege’nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Açıklamada, yarın Gökçeada-Kabatepe arasında yapılacak seferlerin tümü ile Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15, Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

GESTAŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak yapıldığını bildirdi.

ÇANAKKALE (AA)

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