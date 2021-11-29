Ekonomi Getir, fırtına nedeniyle motokuryeler ile teslimatı durdurdu

Getir, fırtına nedeniyle motokuryeler ile teslimatı durdurdu

Ekonomi

Getir, fırtına nedeniyle motokuryeler ile teslimatı durdurdu

Getir, İstanbul ile fırtınadan etkilenen bölgelerde motokuryeleri ile teslimatı durdurdu.

29 Kasım 2021, Pazartesi 21:40 Son Güncelleme:
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Getir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızla sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolaysısıyla siparişlerinizde yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz" denildi.


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