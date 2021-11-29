Getir, fırtına nedeniyle motokuryeler ile teslimatı durdurdu

Getir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızla sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolaysısıyla siparişlerinizde yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz" denildi.



