Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Getir uygulamasının çalışıp çalışmayacağı konusu belli oldu.

Cepten sipariş imkanı tanıyan Getir uygulaması sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde hafta sonunda hizmet veremeyecek. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından kısa süre içerisinde yoğunluk nedeniyle çöken Getir uygulaması 31 ilde hafta sonunda hizmet veremeyecek. Diğer bölgelerde ise Getir'in hizmetlerine devam etmesi bekleniyor.

Getir uygulamasından sipariş nasıl verilir?

Getir uygulaması Android ve iOS platformlarında çalışan yerel bir alışveriş uygulaması sebebiyle gündelik hayatımızda oldukça işlev görüyor. Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilen Getir uygulamasına kayıt olmak ücretsiz. Mail adresi ve telefon numarası ile kayıt olunan Getir uygulamasında konum adresi ve kredi kartı bilgileri girildikten sonra siparişleri adresinize talep edebilirsiniz.

Su satışı yapan firmalar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı süresince su satışı yapan firmalar hizmet vermeye devam edecek. Su satışı yapan firmaların sokağa çıkma yasağı kararının uygulama süresince çalışma düzeniyle ilgili genelgede yer alan madde şu şekilde:

"PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları açık olacaktır."