Getir’den salgın döneminde sokak hayvanlarına destek

Getir, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını dolayısıyla kapanan işletmeler ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için HAYTAP işbirliği ile ‘Yardım Maması’ projesini başlatmıştı. Sipariş verirken sepetlerine Yardım Maması’nı ekleyen kullanıcılar, bir ay boyunca sokak hayvanlarının beslenmesine destek verdi. Duyarlılıkları ile projeye destek olan Getir kullanıcıları sayesinde 23 ton mama toplandı.

Proje çerçevesinde, Getir kullanıcılarının satın aldıkları mamalar HAYTAP’a teslim edildi. HAYTAP, toplanan 23 ton mamayı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli, Sakarya ve Hakkari’deki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanmaya başladı.