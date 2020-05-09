Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: Yardım Maması

Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, 2015 yılından bu yana Mama Gönder projesini sürdüren Getir, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını dolayısıyla mama bulmakta zorlanan patili dostlarımız için harekete geçti.

Kullanıcılarının desteğiyle, şimdiye kadar 50 ton mamayı sokak ve barınaklardaki patili dostlarımıza ulaştıran Getir ‘Yardım Maması’ projesiyle, bu zor dönemde mama bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. HAYTAP iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında, Getir kullanıcıları uygulamadan aldıkları her ‘Yardım Maması’ ile sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyor.

Uygulamadaki Evcil Hayvan kategorisinden Yardım Maması’nı sepetlerine ekleyen kullanıcılar, 5 TL değerindeki 1 kilogramlık mamayı sokak hayvanları için bağışlamış oluyor. Satın alınan her mama, kullanıcıların adresleri yerine, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere HAYTAP’a teslim ediliyor. Proje çerçevesinde yardım mamaları, HAYTAP tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nde sokak hayvanlarını beslemek için kullanılacak.