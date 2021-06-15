GetsuFumaDen: Undying Moon inceleme: Japon sanatı gibi oyun

Oyun için diğer sürpriz ise Steam üzerinden erken erişime sunulması oldu. Çünkü orijinali Nintendo tabanlı bir oyunun direkt olarak Switch’e gelmesini bekliyorduk. Konami, yeni oyunun 2022 içerisinde Nintendo Switch’e geleceğini söylüyor.

Oyun ile ilgili fark edilen ilk detay, grafiklerin eski dönemlerde yapılan Japon portrelerinden ilham alınması olabilir. İlk versiyonu 1987 yılında çıktığı için onunla tabii ki kıyaslanamaz. Grafikleri tasarlarken Japon resimlerinden ilham alındığı söylemiştik, aynı şekilde düşmanlar içinde yapmışlar ve Japon kültüründen esinlenmişler. Boss savaşları ve oyun içerisindeki evren sizi kendine bağlıyor bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Oynanış olarak geleneksel bir roguelike diyebiliriz. Sizi bir merkez noktada başlatıyor ve burada zorluğunuzu değiştirebiliyor veya keşfettiğiniz silahları güçlendirebiliyorsunuz. Bu noktaları keşfettiğinizde belirttiğim özellikleri kullanabilirsiniz. Basit bir mantığı var aslında; yeni silahlar ve yeni yerler keşfedin öldüğünüz yerde tekrardan buradan başlayıp özelleştirmelerinizi yapın.

2B bir yapıya sahip olduğu için sadece koşup, zıplayabiliyorsunuz. Her bölüm kendine has bir labirent ve çıkmaz sokakları olabiliyor. Bunlar da kendi içlerinde hazinelerle dolu oluyor. Düşmanlara karşı savaşırken iki ana silahın yanına ek olarak iki tane de menzilli silahınız var. Silahlarınız çok olmasına rağmen düşmanlarınız ölmemek için sizi epey zorluyor.

Yakın dövüş mekanikleri aslında alışık olduğumuz bir sisteme benziyor. Ancak biraz kendinize zaman vermeniz gerekebilir. Saldırıları doğru zamanlama ile savuşturabilir ve düşmanı etkisiz hale getirebilirsiniz. Doğru tuşlamalar ile güzel kombolar yapabilir ve düşmanları daha kolay şekilde yenebilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum…

İlk oyunun çok daha iyisi olarak gelen GetsuFumaDen: Undying Moon sanki hareketli bir Japon portresi gibi. Oyunun niş bir kitleye hitap ettiğini söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Konami, eski bir tarzı günümüze başarılı bir şekilde uyarlamış. Bu tür 2B boyutlu oyun severlerin denemesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca erken erişimde olduğu için ufak pürüzler var, zaman içinde onlar da düzeltilecektir.