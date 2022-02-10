Geyikler Omicron’a yakalandı

Henüz hakemli olmayan araştırmanın sonucu, geyiklerin Kovid-19 için bir rezervuara dönüşerek yeni varyantların ortaya çıkmasına olanak tanıyabileceği endişesine neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı'nın bir sözcüsü, "The New York Times"a verdiği demeçte, toplam 15 eyaletteki ak kuyruklu geyikler arasında Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Hayvan Teşhis Laboratuvarı müdür yardımcısı Suresh Kuchipudi de, "Insider"a yaptığı açıklamada, bu düzeyde yaygın bir enfeksiyon bulmayı beklemediklerini belirterek, bilim insanlarının ak kuyruklu geyiğin tehlike yaratabilecek mutasyonlar için güçlü rezervuarlar olup olmadığı konusunda öğrenecek daha çok şeyi olduğunu söyledi.





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