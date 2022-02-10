Dünya Geyikler Omicron’a yakalandı

Geyikler Omicron’a yakalandı

Dünya

Geyikler Omicron’a yakalandı

ABD'de 131 ak kuyruklı geyiğin yüzde 15'inde Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı.

10 Şubat 2022, Perşembe 07:38 Son Güncelleme:
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Henüz hakemli olmayan araştırmanın sonucu, geyiklerin Kovid-19 için bir rezervuara dönüşerek yeni varyantların ortaya çıkmasına olanak tanıyabileceği endişesine neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı'nın bir sözcüsü, "The New York Times"a verdiği demeçte, toplam 15 eyaletteki ak kuyruklu geyikler arasında Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Hayvan Teşhis Laboratuvarı müdür yardımcısı Suresh Kuchipudi de, "Insider"a yaptığı açıklamada, bu düzeyde yaygın bir enfeksiyon bulmayı beklemediklerini belirterek, bilim insanlarının ak kuyruklu geyiğin tehlike yaratabilecek mutasyonlar için güçlü rezervuarlar olup olmadığı konusunda öğrenecek daha çok şeyi olduğunu söyledi.


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