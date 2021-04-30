Gezegen için sürdürülebilir güzellik anlayışı

Pozitif Güzellik stratejisiyle çevresel ayak izini azaltmak isteyen Unilever Orta Asya, Kafkasya, İran ve Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Alper Eroğlu, “Pozitif Güzellik Çağı” başlığını taşıyan oturumda gazeteci, yazar ve akademisyen Fatoş Karahasan’ın sorularını yanıtladı; bu yeni ve iddialı strateji kapsamında yapılacak çalışmaları ve hedeflerinin yanı sıra iş yapış biçimlerinin de nasıl değişeceğini anlattı.

Eroğlu “Küresel araştırmalarımız gösteriyor ki insanların yarısından fazlası artık ürünleri satın alırken önemsedikleri meselelere karşı şirketlerin ve markaların tutumunu dikkate alıyor. Pandemi döneminde de bu beklentiyi net bir şekilde gördük. Bir yandan şirket olarak sürdürülebilirlik konusunda iddialı hedeflerimiz doğrultusunda çalışırken kategorilerimizle de bu hedefleri destekleyecek stratejiler geliştiriyoruz. Pozitif Güzellik de insanlar ve gezegen için daha iyisini yapma hedefiyle attığımız adımlardan biri. Markalarımızın halihazırda fayda yaratan programlar ve amaç odaklı büyüme noktasında çok güçlü bir mirası var. Bu mirası şimdi yeni taahhütlerle geleceğe taşıyacağız.” dedi.



