Gezegenlerde gün yöneticiliği

Gün ve saat yöneticiliğinin temelini oluşturan bu sıralama ile daha sonrasında haftanın günlerine yöneticilik belirlenmesini, İslâmi kaynaklarda gördüğümüz bir bilgi olarak; farklı din ve kültürdeki kozmoloji kitaplarında da görülmekteyiz. Özellikle klasik astrolojide bilgiler gün yöneticisi olan gezegen ve içinde bulunulan saat yöneticisi gezegen ile de önemli değer alırlar.

Herhangi bir işe başlarken, o işin sıfatına uygun günü seçmek için önemli bir gösterge olan gezegen gün yöneticiliği bilgisi, astroloji çalışmaları içerisinde doğum haritası, soru ve seçimsel gibi klasik astrolojinin yöntemsel çalışmalarını içeren branşlarda kıymetli bir gösterge olarak kullanılmaktadır.

Ünlü İslâm düşünürü, mutasavvıf, yazar ve şair, Muhyiddin İbnü’l Arabî; “Saatlerin Hazinesi” adlı eserinde günlere göre bağlanmış yedi kevkebten (yıldız) söz eder:

“Şems (Güneş) 4. kat gökte, günlerden Pazar’a,

Kamer (Ay) 1. kat gökte, günlerden Pazartesi’ye,

Merih (Mars) 2. kat gökte, günlerden Salı’ya,

Utarit (Merkür) 5. kat gökte, günlerden Çarşamba’ya,

Müşteri (Jüpiter) 6. kat gökte, günlerden Perşembe’ye,

Zühre (Venüs) 3. kat gökte, günlerden Cuma’ya,

Zuhal (Satürn) 7. kat gökte, günlerden Cumartesi’ye intisabı vardır” olarak belirtir.

Muhyiddin İbnü’l Arabî, “Fütûhât-ı Mekkiye” adlı eserinde, haftanın yedi günü için sıfat tanımlaması yapar ve

“Pazar gününün hareketi semî sıfatından

Pazartesi gününün hareketi hayat sıfatından

Salı gününün hareketi basar sıfatından

Çarşamba gününün hareketi irade sıfatından

Perşembe gününün hareketi kudret sıfatından

Cuma gününün hareketi ilim sıfatından

Cumartesi gününün hareketi ise kelâm sıfatından” geldiğini söyler.

Tüm haftanın günlerini sıfatlarına (özellikleri) kısaca değinelim;

Pazar gününün hareketi semî sıfatından,

Dünyada her şeyin Allah’ın “Ol” (Kün) emri ile var olmaya başlamasının öncesinde duyma sıfatına sahip olduklarının ifadesi olan Semî sıfatı, duyan, işiten, kâinatta-tabiatta gizli-açık verilen her sesi işiten, duyan anlamındadır.

Bugünün burcu Aslan’dır. Yüksek enerji barındıran bir gün olan Pazar gününün, ortaya kudret konması gereken işlerin başlangıcı olarak değerlendirilmesi fayda getirecektir. Birlik, beraberlik, hareket enerjisi taşıdığından bu benzerde yapılacak etkinlikler içinde değerlendirilebilir.

Pazartesi gününün hareketi hayat sıfatından,

Yaratılışın ikinci gününü ifade eden hayat sıfatı ezeli ve ebedi dirilik (hayat) kudretini taşımaktadır. Pazartesi gününün yönetici gezegeni Ay, burcu ise Yengeç’tir. Bugün aile, yuva, duygusal bağlar içeren konularda daha aktif ve yapıcı olma enerjisi taşır. Yeni başlangıçlar, hızlı ilerleme göstermesi istenilen işler için uygun bir gün olmakla birlikte, sabırsızlık ve değişken fikirlerin etkin olacağı bir gün olduğu da dikkate alınmalıdır.

Salı gününün hareketi basar sıfatından,

Yaratanın, aydınlık-karanlık, gizlilik-açıklık, uzaklık-yakınlık gibi hiç bir mefhum engeli olmadan görmesi anlamına gelen basar sıfatı, yaratıcının tecellisinin her yerde yaratılan tarafından görüldüğünün kudretini taşır. Mars gezegeninin yöneticiliğinde olan Salı günü cesaret, rekabet, yüksek efor gerektiren işler için uygun bir zaman dilimi olması ile kontrolsüz enerjiler barındırabileceği açısından risk alma, ani karar verme, öfke hakimiyeti gerekliliği açısından dikkat edilmesi gereken bir gündür.

Çarşamba gününün hareketi irade sıfatından,

Her şey’i dilediği gibi tayin ve tespit etmesi kudreti sıfatını taşıyan Merkür, evrende her bir bilginin kadir-i mutlak Allah tarafından geldiğinin ifadesi olan Merkür’ün yönettiği Çarşamba günü, akıl melekemizi oldukça etkin kullanabileceğiniz bir gün olarak değerlendirilebiliriz. Yeni başlayacak eğitim ve öğrenimler için, her türlü iletişimsel etkinlikler ve ticari bağlantılar geliştirmek için başarı getirebilecek bir gündür.

Perşembe gününün hareketi kudret sıfatından,

Her şey’i yapmaya ve yaratmaya gücü yetmesi kudreti sıfatını ifade eden Jüpiter haftanın 5. gününün yöneticisidir. Yaratıcının kudret sıfatından var olmuş olan ruhsal bütünlüğümüze yönelik yüzümüzü ifade etmektedir. Perşembe günü bu mânâ altında yaratan kaynağa dönülen her türlü manevi çalışmalar, maddi–manevi yeni girişimler, hukuksal ve adalet konulu işler, uzak yerlere yapılacak seyahatler için olumlu neticeler getirecek bir gün olarak değerlendirilebilir.

Cuma gününün hareketi ilim sıfatından,

Her şey’i bilmesi, ilminin her şey’i kuşatması kudreti sıfatını verdiği Cuma günü yaratılışın 6. günüdür. Venüs gezegeninin yönetici olduğu bugün İbnü’-l Arabî’nin ifade edişine göre ‘yaratılışın tamamlanışı, insan suretinin ortaya çıkışı’ günüdür. Sevgi, aşk, güzellik, beraberlik, uyum adına mutluluk getiren bir gün olan Cuma günü bu hisler altında ortaya çıkarılacak her türlü girişimler için olumlu bir gündür. Yaratıcılık, sanatsal etkinlikler, ortaklaşa girişimler için pozitif enerji taşıması açısından değerlendirilebilir.

Cumartesi gününün hareketi ise kelâm sıfatından,

Ezelî ve ebedî; söyleme, konuşma kudretinin sıfatını taşıyan Cumartesi gününün yönetici gezegeni Satürn’dür. İbnü’-l Arabî’nin ‘ebediyet günü’ diyerek nitelendirdiği Cumartesi günü; sabır, sorumluluk, kontrol içermesi gereken işler için uygun enerjiler barındıran bir gündür. İçerdiği bu enerjiler olaylara yavaş, aksi ve engellenme altında ilerliyor durumu getirebilir, Eleyici, disipline edici ve yapıcılık getiren etkiler taşıdığından somutlaştırmak istenilen işler için uygun zaman olarak seçilebilir.

Mutlu bir hafta diliyorum, sevgiyle…

