Gezgin ve özgür ruhlar için...

Işıldayan Gözler



Dudaklar Mat ve Doğal



Pürüzsüz Cilt Görünümü

Koton Beauty stili bir bütün olarak gören kadınlar için Modern Traveller serisini sunuyor. Koton 2017-2018 Sonbahar-Kış koleksiyonlarında öne çıkan Modern Traveller teması hem giyim hem de güzellik koleksiyonlarında yerini alırken, bohem stillere bütünüyle modern gezgin ruhunu oluşturma fırsatı sunuyor. Maceracı, özgür ruhlu, seyahat eden ve modern kadın güzelliğini öne çıkaran Koton Beauty Modern Traveller Serisi doğal renk tonlarıyla etkileyici ve egzotik bir görünüm kazandırıyor.Kadınların bakışlarına ışıltılı bir dokunuş yapmayı hedefleyen Koton Beauty Traveller serisinde far paletleri doğal renk tonlarından oluşuyor. Haki ve toprak tonlarının kullanıldığı ışıltılı far paleti, maskara ile bir araya geldiğinde etkileyici ve fark yaratan bakışlar oluşturuyor.Modern Traveller ruhunu taşıyan kadınların dudaklarının doğal bir görünüme sahip olmasını sağlayacak olan serinin rujlarında nüde tonlar kullanılıyor. Bohem stillerin favori kozmetik ürünleri arasında yer alacak olan Modern Traveller serisinin rujları kahve ve pembe tonlarında 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.Modern Traveller serisinde yer alan fondöten ve concealer, pürüzsüz bir cilt görünümü vadediyor. Ciltteki kırmızılıkları ve ton farklılıklarını giderecek olan Modern Traveller Fondöten ve Concealer doğal görünen kusursuz ciltlere baz oluşturuyor. Koton Beauty Modern Traveller Serisi, seçili Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da satışa sunuluyor.