Türkiye Gezi Davası’nın mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma

Gezi Davası’nın mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma

Türkiye

Gezi Davası’nın mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma

Gezi Davası’nda beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında önemli bir gelişme yaşandı. HSK 1. Daire, Gezi Davası mahkeme heyetinde görevli 3 hakim hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

19 Şubat 2020, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Davası’nda 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Edinilen bilgiye göre, kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.

#olayıngeçmişi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7’si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. Duruşmasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 kişi beraat ederken, 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

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