Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.
06 Şubat 2020, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
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Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.
Özden ATİK/İSTANBUL (DHA)