Türkiye Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu

Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu

Türkiye

Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.

06 Şubat 2020, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
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Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.

Özden ATİK/İSTANBUL (DHA)

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