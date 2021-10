Milli Piyango’nun Antalya’daki gezici bayilerinden Behiye Ayduk (51), son dönemde şans oyunlarındaki çeşitlilikle birlikte vatandaşların hayallerine ulaşmak için şans oyunlarına yöneldiğini aktararak, “Şu an elimizde 7-8 çeşit Kazı Kazan oyunumuz var. İlgi de çeşitlilik bollaştığı için git gide yükseliyor. Bütçeye göre de seçenekleri olan bir oyunumuz. Geçen ay 5 liralık Kazı Kazan’da 10 bin lira ikramiye verdim” dedi.

BÜYÜK İKRAMİYE VERDİM

Antalya’da yaşayan ve 10 yıldır Milli Piyango’da eşiyle birlikte gezici bayi olarak çalışan Behiye Ayduk, Milli Piyango oyunlarının 2020’de yenilenmesiyle birlikte çeşitliliğin yükseldiğini, vatandaşların da şans oyunlarına ilgisinin arttığını anlattı. 2014 yılında büyük ikramiye verdiğini aktaran Ayduk, geçen yılın Ağustos ayında ve geçtiğimiz Eylül ayında 5 liralık Kazı Kazan kartları ile 10 bin liralık ikramiye dağıttığını belirtti.

İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM, HEP PATRON HEM ÇALIŞANIM

İşini çok sevdiğini söyleyen Behiye Ayduk, şansını denemeye gelen kişilerin totemlerini, ikramiye isabet ettikten sonraki davranışlarını ve unutulmaz anılarının detaylarını anlattı. Behiye Ayduk, yağmur çamur demeden iklim şartlarına rağmen işini severek yaptığını aktardı. Milli Piyango’da gezici bayi olarak çalıştığı ilk zamanlarda kadın olduğu için kendisini kabullendirmekte biraz zorluk çektiği belirten Ayduk, müşterilerine verdiği güven sayesinde zamanla her şeyin değiştiğini, bugün artık tercih edilen bir bayi olduğunu söyledi. Behiye Ayduk, “Müşterim 10 yıldır beni güvenilir ve dürüst olduğum için tercih ediyor. Onlarla iyi iletişim kuruyorum. Buradan evimi geçindiriyorum. Oğlumu okuttum. Üniversiteyi bitirdi. Çalışmak için saat dayatması olmuyor. Hem patronum, hem çalışanım. İşimi çok seviyorum. Bayilik açmak isteyenlere öneririm” dedi.

BİR KADIN MÜŞTERİM HEMEN EV ALMIŞTI

2014 yılında büyük ikramiye verdiğini belirten Ayduk, “Kazı Kazan 1 lira iken 100 bin lira kazandırdığı talihliyle de hala görüşüyorum. Kazanan kadın o parayla ev aldı. Hala gelir gider ve bana dualar eder, halimi hatrımı sorar. Bileti benim elimden çekmiş her seferinde de benim elimden bilet çekmek ister. Siz çok uğurlusunuz, şanslısınız der. Her seferinde bunu dile getirir. Yüksek devirli zamanlarda bende kendi şansımı denerim ve oyun oynarım. En çok On Numara ve Milli Piyango bileti alırım. Her çekilişte 1 bileti kendime ayırırım ve şansımı denerim” dedi.

Sıcakta, yağmurda, çamurda şans dağıtmak kolay iş değil. Müşterilerime verdiğim güven sayesinde artık Antalya’da tercih edilen bir bayiyim..

SEVİNÇTEN EŞİNİ KUCAKLADI

Şansını deneyen kişilerin çeşitli totemleri olduğunu anlatan Ayduk, şunları anlattı: “Bilet alırken torunum, eşim, sevgilim gibi niyet ederek bilet seçenler de oluyor. Bazıları bileti başında çevirerek totem yapmaya çalışıyor. Herkesin kendine göre inanışları var. Biletten bir şey tutturduklarında sevincinden havalara uçan, sarılan, kucaklaşan insanlar oluyor. Unutamadığım anılar arasında da bir çift vardı. Kazı Kazan oynadı biletine para çıkmış. Eşini kucaklayıp bir süre sokak ortasında koşturmuştu. Maddi olarak zor zamanlarıymış sanırım yeni evlilermiş kazandıkları paraya çok sevinmişlerdi.”

KÜÇÜK BEDELLERE ZENGİNLİK FIRSATI

Şans oyunlarında çeşitlerin artmasıyla birlikte ilginin de yükseldiğini anlatan Behiye Ayduk, “Kazı Kazan eskiden bu kadar eğlenceli ve çeşitli bir oyun değildi şimdiki kadar da ilgi çekmiyordu ama şu an bende 7 çeşit Kazı Kazan kartı var. İlgi de yüksek. Aslında insanlar bu oyunlarla küçük paralarla zengin olmaya çalışıyor» diye konuştu.

ŞANS SON DAKİKA SİZE DÖNEBİLİR

Son olarak şans oyunları oynayan kişilere önemli uyarılarda bulunan Behiye Ayduk, “Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Kuralları bilmiyorlarsa bana sormaları gerekiyor. Eğer oyunu bilmeyen varsa ben sürekli bilgilendirme yapıyorum. 5 liraya satılan Kazı Kazan’larda 2 oyun var. Tek bir tarafı kazıyorlar ikinciyi bilmedikleri için tek tek uyarıyorum. Sonrasında ikinci oyunu da kazıyorlar. Daha sonra oradan da son dakika şansı dönebiliyor. O yüzden şansını denemek isteyenler dikkatli olsunlar. Kazıdıkları kartları gelip bir de yetkili bayilere göstersinler” diye konuştu.