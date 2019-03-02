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Geziye gidiyorlardı... Öğrenci taşıyan minibüs dere yatağına devrildi

Giresun’un Dereli ilçesinde geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs dere yatağına devrildi, 5 kişi yaralandı

02 Mart 2019, Cumartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Geziye gidiyorlardı... Öğrenci taşıyan minibüs dere yatağına devrildi

Giresun'da Pınarlar köyü Kuzalan Şelalesi mevkisinde yol kenarında park halindeki Şükrü Kayiş'ın kullandığı minibüs, aracın el frenin boşalması sonucu Aksu deresi yatağına devrildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi ile yaralılara yardım etmek için dere yatağına inen patikada düşen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dereli Devlet ve Giresun’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minibüsün, Giresun Üniversitesi öğrencilerini geziye götürdüğü öğrenildi.

AA

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