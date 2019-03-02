Geziye gidiyorlardı... Öğrenci taşıyan minibüs dere yatağına devrildi
Giresun’un Dereli ilçesinde geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs dere yatağına devrildi, 5 kişi yaralandı
Giresun'da Pınarlar köyü Kuzalan Şelalesi mevkisinde yol kenarında park halindeki Şükrü Kayiş'ın kullandığı minibüs, aracın el frenin boşalması sonucu Aksu deresi yatağına devrildi.
Kazada, araçtaki 5 kişi ile yaralılara yardım etmek için dere yatağına inen patikada düşen 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dereli Devlet ve Giresun’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Minibüsün, Giresun Üniversitesi öğrencilerini geziye götürdüğü öğrenildi.
AA