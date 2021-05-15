Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup eden ve şampiyon olan Beşiktaş'ta sezonun en başarılı oyuncularından olan Rashid Ghezzal zafer sonrası konuştu.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 23:11 Son Güncelleme:
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Çok mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal; "Kazanmak zorundaydık ve kazandık. Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu ama bu şampiyonluğu hak ettik." dedi.
Ghezzal, yayıncı kuruluş muhabirinin "Beşiktaş'ta devam mı?" şeklindeki sorusuna "İnşallah" cevabını verdi.