Futbol Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama

Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama

Futbol

Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Şampiyonluk sonrası açıklama

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup eden ve şampiyon olan Beşiktaş'ta sezonun en başarılı oyuncularından olan Rashid Ghezzal zafer sonrası konuştu.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 23:11 Son Güncelleme:
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Çok mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal; "Kazanmak zorundaydık ve kazandık. Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu ama bu şampiyonluğu hak ettik." dedi.

Ghezzal, yayıncı kuruluş muhabirinin "Beşiktaş'ta devam mı?" şeklindeki sorusuna "İnşallah" cevabını verdi.

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